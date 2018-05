È un flop 11 grandi firme quello scaturito dall'ultimo weekend di campionato. Nella 37a giornata sono, infatti, Inter e Fiorentina le squadre più ricorrenti nella formazione dei cattivi, per effetto delle rispettive inattese sconfitte contro Sassuolo e Cagliari. I nerazzurri hanno completamente mancato l'appuntamento con i 70mila di San Siro, desiderosi di spingere Spalletti e i suoi in Champions League.

All'Artemio Franchi, nella gara di Davide Astori, le motivazioni del Cagliari hanno avuto la meglio sui viola, che sono capitolati a margine di una gara in cui non sono mai riusciti a impensierire Cragno. Brutta anche l'espulsione di Veretout in pieno recupero, con annessa rissa che ha coinvolto anche i componenti delle due panchine. In ultimo non mancano anche spruzzate di rossonero, a cominciare da Montolivo espulso contro l'Atalanta.

Icardi, quanti errori!

Guardando ai peggiori dell'Inter, spicca in particolar modo il capitano Icardi (4). L'argentino ha sprecato una lunga serie di occasioni, trovando ora Consigli in serata super, ora una difesa attenta e pronta ad anticiparlo, o eventualmente a raddoppiarlo. Male anche gli esterni di difesa Cancelo (5) e D'Ambrosio (5) entrambi messi in crisi dalla velocità di Politano, Berardi e successivamente anche da Ragusa. Candreva (5) completa il plotone nerazzurro, dopo essere stato sostituito alla fine del primo tempo.

Fiorentina, addio Europa

Non va meglio alla Viola, a cominciare dalla porta. Sportiello (5), infatti, è stato il peggior portiere di giornata, complice la mancata uscita sul cross tagliato di Lykogiannis che ha portato al gol di Pavoletti. A centrocampo spiccano il già citato Veretout (4,5), espulso per un brutto fallo nel finale, oltre a un inoffensivo Simeone (5). A margine le altre posizioni sono occupate dai milanisti Abate (4,5), colpevole in occasione del gol del pari atalantino, il già citato Montolivo (4,5), l'atalantino Toloi (4,5), anche lui mandato negli spogliatoi anzitempo causa doppia ammonizione, e il laziale Caicedo (5), non all'altezza dell'infortunato Immobile.

Flop 11 della 37a giornata

Modulo 4-3-3

Sportiello 5; Toloi 4,5, Abate 4,5, Cancelo 5, D'Ambrosio 5; Veretout 4,5, Montolivo 4,5, Candreva 5; Icardi 4, Simeone 5, Caicedo 5. Panchina: Strakosha 5,5; Radu 5, Costa 5; Everton Luiz 5, Cofie 5; Palacio 5, Karamoh 5.