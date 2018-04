Un weekend di votacci. È quello che abbiamo appena vissuto in occasione della 35a giornata di serie A e che al fantacalcio si è tradotto in una sequela di brutte notizie e modificatori saltati. Una diretta conseguenza di alcuni match conclusi con divari molto ampi, come Roma-Chievo, Crotone-Sassuolo e Sampdoria-Cagliari, tutte curiosamente terminate con lo stesso risultato: 4-1.

E così, è sufficiente scorrere il nostro flop 11 per ritrovare ancora il 4 come numero ricorrente, ma questa volta a rappresentare le pesanti insufficienze comminate alla stragrande maggioranza dei componenti. A salvarsi – si fa per dire – è il portiere Consigli (5) che becca comunque il voto più basso di giornata tra i portieri e, in termini fantacalcistici, si traduce in 1 dovendo scalare i 4 gol al passivo.

Santon e Koulibaly: che disastro

Passando alle più dolenti note, dunque, si arriva alla difesa dove spiccano le prestazioni inguardabili di Santon (4) e Koulibaly (4,5). Il primo, messo in campo da Spalletti negli istanti finali di Inter-Juventus, per rinsaldare la retroguardia nerazzurra, ha sulla coscienza la rimonta avversaria: prima perde il confronto con Cuadrado, poi si lascia sfuggire Higuain per il definitivo 3-2. Il napoletano non è da meno facendosi prendere d'infilato dopo 8 minuti di gara dal viola Simeone, meritandosi il rosso per fallo da ultimo uomo. Completano il reparto l'altro partenopeo Hysaj (4,5), molto deficitario nelle chiusure e mai nella corretta posizione, e il clivense Tomovic (4), messo a ferro e fuoco dagli esterni della Roma.

Vecino guastafeste dell'Inter

A centrocampo il peggiore è Radovanovic (4) che, al pari del già citato Tomovic e del compagno di reparto Hetemaj (4,5), finisce nel tritacarne nella prestazione perfetta della Roma, nonostante l'inferiorità numerica dei giallorossi per oltre un'ora. A risaltare, però, sono altri due rossi: quello di Vecino (4,5) che, dopo un quarto d'ora, rovina i piani dell'Inter costringendo i nerazzurri a un'impresa solo sfiorata, e quello di Cataldi (4,5), che non ha impedito al Benevento di strappare il 3-3 all'Udinese. Completano il quadro in attacco lo juventino Mandzukic (5), probabilmente condizionato dall'intervento di Vecino che gli ha lasciato i segni sulla tibia e Inglese (5), protagonista dell'errore dal dischetto che avrebbe potuto permettere al Chievo un'incredibile rimonta.

Flop 11 della 35a giornata

Modulo 4-4-2

Consigli 5; Santon 4, Tomovic 4, Koulibaly 4,5, Hysaj 4,5; Radovanovic 4, Hetemaj 4,5, Vecino 4,5, Cataldi 4,5; Mandzukic 5, Inglese 5. Panchina: Perin 5,5; Cacciatore 4,5, Rossettini 4,5; Faragò 4,5, Cigarini 5; Cerci 5, Matos 5.