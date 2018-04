Non è stato esercizio agevole comporre il flop 11 della 32a giornata. L'effetto diretto di un turno in cui l'equilibrio l'ha fatta da padrone con numerosi pareggi, la maggior parte dei quali per 0-0 (Chievo-Torino, Atalanta-Inter, Fiorentina-Spal e Milan-Napoli), e vittorie perlopiù di misura, senza crolli o domini schiaccianti (anche il 3-0 della Juventus sulla Sampdoria è arrivato a margine di un match tutt'altro che arrendevole da parte dei blucerchiati).

E così a incidere maggiormente sulla formazione dei cattivi del weekend è la nona sconfitta di fila dell'Udinese di Oddo, a margine di una gara col Cagliari (2-1 il finale, con rete all'84' di Ceppitelli), in cui i friulani sono apparsi molto rinunciatari dopo il vantaggio di Lasagna. Sono per questo cinque i giocatori bianconeri a finire nel nostro undici schierato con il 3-4-3, ma sono le presenze in attacco a fare più rumore.

Napoli cotto

La partita con il Milan ha confermato i segnali dell'ultimo mese: il Napoli dell'insistito undici imposto, anche ieri, da Sarri è sulle ginocchia. La squadra prova a creare con il consueto sistema di gioco, ma manca il guizzo, o la lucidità per incidere. Finisce per questo nuovamente dietro la lavagna Mertens (5), spento e mai pericoloso, e con lui anche il sostituto Milik (5) che ha sulla coscienza l'occasione al 92′ che avrebbe potuto cambiare la storia del match. Bravo Donnarumma nell'intuizione, ma anche il polacco avrebbe potuto fare di più.

Udinese da horror

Come detto, il resto della formazione è in gran parte dell'Udinese: difesa quasi al completo con Samir (4,5), Nuytinck (4,5) e Adnan (5), molto permeabile anche contro un non irresistibile Cagliari; a centrocampo male sia De Paul (5) sia Jankto (5), subentrati per dare maggior peso offensivo alla squadra, ma assorbiti dal grigiore generale. Guardando agli altri componenti, tra i pali Perin (5,5) paga qualche incertezza e l'assenza di altre insufficienze tra i portieri, a centrocampo completano il reparto l'interista Borja Valero (5) e il crotonese Stoian (5). Il torinese Belotti (5) è l'undicesimo, dopo gli errori in zona gol col Chievo.

Flop 11 della 32a giornata di serie A

Modulo 3-4-3

Perin 5,5; Samir 4,5, Nuytinck 4,5, Adnan 5; De Paul 5, Jankto 5, Borja Valero 5, Stoian 5; Mertens 5, Milik 5, Belotti 5. Panchina: Vukovic 5, Faraoni 5; Mandragora 5, Rogerio 5; Kalinic 5, Simeone 5