È una flop 11 "deluxe" quella che scaturisce dalla 31a giornata di serie A. Non c'è spazio per le formazioni di piccolo cabotaggio, al contrario l'undici è una sorta di "all stars" a cui hanno contribuito le prime quattro squadre in classifica. Unica eccezione: la porta, dove è Puggioni (5,5) uno dei due estremi difensore del weekend a meritarsi una leggera insufficienza (l'altro è il friulano Bizzarri), dopo i quattro gol subiti (due dei quali dal dischetto) nel match contro la Juventus.

A proposito dei bianconeri, sono due i rappresentanti nonostante la vittoria sui campani. Il 4-2 è arrivato a margine di una partita molto complicata, in cui Diabate ha creato non pochi grattacapi alla retroguardia di Allegri, costretto a match in corso a fare ricorso anche a Higuain e Douglas Costa, lasciati inizialmente a riposo. Tre, invece, i giocatori di Napoli e Roma, due anche per l'Inter, dopo il ko con il Toro.

Giornata da dimenticare per Koulibaly, Manolas e Benatia

Una difesa che farebbe la felicità di qualsiasi allenatore, sia nel complesso, sia considerando i singoli componenti. Ma non oggi. Koulibaly (5), Manolas (5), Benatia (5) e D'Ambrosio (5), infatti, sono stati protagonisti di una giornata da dimenticare. Il napoletano ha perso in maniera ingenua il pallone che ha spianato la strada al gol di Stepinski, il romanista si è fatto superare da Simeone, lo juventino da Diabate in occasione del secondo gol e l'interista è stato sovrastato dall'ex Ansaldi. L'aspetto insolito è proprio la coincidenza che li ha accomunati tutti e quattro.

Un altro flop per Perisic e Nainggolan

A metà campo è la Roma a farla da padrona: il ritorno di Nainggolan (5), dal primo minuto contro la Fiorentina, non ha prodotto gli effetti sperati. Il belga, forse condizionato ancora dall'infortunio patito nella gara precedente, ha segnato il passo e non ha regalato il consueto cambio di ritmo ai suoi. Malissimo il compagno Gonalons (4,5) chiamato a sostituire De Rossi. Completa la mediana l'interista Perisic (4,5) che, oltre a non offrire sbocchi offensivi, ha regalato a De Silvestri il pallone da cui è nato il gol di Ljajic.

Attacco irriconoscibile per il Napoli

Gli oltre 2.000 minuti di campo, a questo punto della stagione, cominciano a pesare sulle prestazioni dei fedelissimi di Sarri. A farne le spese soprattutto gli attaccanti con Mertens (4,5), ancora protagonista di una giornata storta e colpevole anche del rigore sbagliato sullo 0-0, e Callejon (5), autore di un paio di errori che hanno pesato sull'andamento complesso della gara col Chievo. Male anche lo juventino Mandzukic (5), incapace di sostituire adeguatamente Higuain.

Flop 11 della 31a giornata

Modulo 4-3-3

Puggioni 5,5; Koulibaly 5, Benatia 5, Manolas 5, D'Ambrosio 5; Gonalons 4,5, Perisic 4,5, Nainggolan 5; Mertens 4,5, Mandzukic 5, Callejon 5. Panchina: Bizzarri 5,5; Palomino 5, Torosidis 5; Verdi 5, Di Francesco 5; Defrel 5, Petagna 5.