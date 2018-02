L’ennesima debacle stagionale dell’Inter è il fattore che incide maggiormente sul flop 11 della 25a giornata di serie A. Il 2-0 del Genoa a Marassi è il simbolo di una squadra in evidente flessione negativa, che fatica a ritrovarsi e a cui mancano certezze e idee in mezzo al campo. Spalletti ha lasciato nuovamente in panchina Rafinha, non ritenendolo pronto a un impiego dal 1’ e la squadra ne ha visibilmente risentito. Colpita dall’autogol sfortunato di Ranocchia e dal gol dell’ex di Pandev, complice una retroguardia in modalità “presepe”.

Sono i nerazzurri la più folta rappresentanza nella squadra dei “cattivi”, con sei elementi titolari sugli undici designati, ma anche la Sampdoria lascia traccia della sconfitta con il Milan, attraverso due elementi in mediana e uno in attacco. Completano il quadro il sassolese Goldaniga (5), espulso per somma di ammonizioni contro il Bologna e il torinese Belotti (5), del tutto inoffensivo nel derby con la Juventus.

Inter, mezza squadra dietro la lavagna.

Se l’attacco, peraltro ancora privo di Icardi infortunato, almeno prova a rendersi pericoloso con Eder e Karamoh, oltre al rientrante Candreva, sono le prime due linee dell’Inter a trasmettere un messaggio di quasi disarmo. Tradisce persino Handanovic (5,5), impreciso in un paio di occasioni, oltre a Skriniar (5) e al già citato Ranocchia (5), letteralmente scherzati dagli attaccanti di Ballardini. Fanno anche peggio i mediani di Spalletti, con Gagliardini (4,5), Borja Valero (4,5) e Vecino (4,5), del tutto privi di un’idea di gioco, una trama, un’interdizione degna di questo nome.

Uscita a vuoto per la Sampdoria.

Sono stati, invece, gli uomini di maggiore qualità a tradire la Sampdoria. Il riferimento è a Ramirez (4,5) e Quagliarella (5), ingabbiati dalla tattica difensiva di Gattuso e incapaci di impensierire la retroguardia milanista. Ai due si unisce anche Barreto (4,5), questa volta non all’altezza dell’infortunato Praet.

Flop 11 della 25a giornata.

Modulo 3-5-2.

Handanovic (5,5); Skriniar (5), Ranocchia (5), Goldaniga (5); Barreto (4,5), Ramirez (4,5), Gagliardini (4,5), Vecino (4,5), Borja Valero (4,5); Belotti (5), Quagliarella (5). Panchina: Cordaz (5,5); Molinaro (5), D’Ambrosio (5); Baselli (5), Cristante (5); Zapata (5), El Shaarawy (5).