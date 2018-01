È stato un rientro dalle vacanze all'insegna dei votacci in serie A. Segno che la breve sosta si è fatta sentire su alcune formazioni e che il lavoro degli allenatori è ancora molto lungo. Un turno, il 21esimo, nel quale hanno fatto rumore in particolare i crolli della Fiorentina, al cospetto della Sampdoria, del Chievo, all'Olimpico contro la Lazio, ma anche gli scialbi pareggi di Inter-Roma e Sassuolo-Torino qualche strascico lo hanno lasciato.

È così ci siamo trovati a comporre una flop 11 con due 4 in pagella e altri cinque 4,5. Peggiore in campo: il fiorentino Pezzella (4), che ha vissuto la sua prima domenica da incubo da quando è in Italia. Generalmente impeccabile e leader della difesa di Pioli, è stato letteralmente annichilito da un Quagliarella in stato di grazia e autore di una tripletta.

Viola da tregenda.

Il difensore argentino, però, non è stato il solo elemento dal rendimento deficitario nelle fila viola. Con lui, assolutamente da rivedere il compagno di reparto Biraghi (4,5), che ha dovuto fare i conti un Ramirez devastante da assistman (suoi tutti e tre i palloni vincenti per Quagliarella), oltre a Benassi (4,5), apatico e per nulla vivace nel cuore della manovra, e Babacar (4,5), che ha sfruttato male l'occasione da titolare.

Donnarumma e Rodriguez: che rischi per il Milan.

E nonostante la vittoria a Cagliari, anche il Milan ha vissuto qualche momento complicato coinciso con l'errore di Donnarumma (5,5), in occasione della rete del momentaneo vantaggio di Barella, e con l'espulsione di Rodriguez (4,5), che ha lasciato in 10 i suoi negli assalti finali dei sardi. Restando nella stessa partita, ha marcato nuovamente visita l'attaccante Pavoletti (5); mentre, in fatto di espulsioni, il veronese Zuculini (4) ha collezionato il terzo cartellino rosso stagionale. A completare l'undici il clivense Gobbi (4,5) in retroguardia, il romanista Pellegrini (5) in mezzo e il torinese Iago Falque (5) in attacco.

Flop 11 della 21a giornata.

Modulo 4-3-3.

Donnarumma 5,5; Pezzella 4, Rodriguez 4,5, Gobbi 4,5, Biraghi 4,5; Zuculini 4, Benassi 4,5, Pellegrini 5; Babacar 4,5, Pavoletti 5, Iago Falque 5. Panchina: Sorrentino 5,5; Bruno Peres 5, Cacciatore 5; Rincon 5, Gagliardini 5; Kownacki 5, Sau 5.