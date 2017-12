Cinque giocatori dell'Inter, tre della Roma, uno del Milan, uno della Juventus e uno del Torino. È una "all stars" da svariate centinaia di milioni di euro la flop 11 della 18a giornata di serie A. Un turno che ha visto cadere tante stelle, ma senza il privilegio di… poter esprimere un desiderio. Anzi, i tonfi sono stati particolarmente rumorosi, a cominciare dal secondo ko di fila dei nerazzurri di Spalletti che, dopo aver superato a fatica il Pordenone in Coppa Italia, ha perso sicurezze, punti e posizioni in classifica, cedendo il passo di fronte a Udinese e Sassuolo.

Anche i giallorossi di Di Francesco non se la passano meglio: eliminati in Coppa dal Torino, si sono chinati al cospetto della maggiore compattezza juventina, tornata il consueto orologio svizzero in difesa, a secco di gol subiti da ben sette giornate consecutive (contando anche la Champions). Sembra un malato irreversibile, infine, il Milan che piazza un solo elemento nella squadra dei "cattivi", ma ci sarebbe spazio quasi per l'intero undici, a giudicare dall'ennesimo ko con l'Atalanta.

L'Inter perde le sue certezze.

Il tonfo interista fa parecchio rumore, anche a giudicare dai giocatori che finiscono dietro la lavagna. In difesa, tocca ancora una volta a Skriniar (5), fino a due settimane fa miglior acquisto del calciomercato di Ausilio, risultare tra i peggiori, visto che solo l'imprecisione offensiva di Berardi e soci ha impedito un divario più ampio. A proposito di acquisti malissimo anche Dalbert (5), sempre un pesce fuor d'acqua, mentre a centrocampo sono venute meno due architravi del gioco del calibro di Borja Valero (4,5) e Perisic (4,5). Dulcis in fundo, giornata storta anche per Icardi (4,5) che fallisce il primo rigore della stagione (su sei tirati), oltre a un altro paio di nitide occasioni davanti a Consigli.

Roma, flop inattesi.

Discorso analogo per la Roma. Anche qui hanno tradito giocatori sin qui quasi ineccepibili: Kolarov (5), regista difensivo e cursore di fascia tra i migliori d'Europa messo sotto dalla tattica di Allegri, e Fazio (5), disattento in occasione del decisivo gol bianconero di Benatia. Continua a non ingranare, infine, Perotti (5), per il quale la sosta potrebbe rivelarsi decisiva a ricaricare le batterie. Completano il quadro del nostro team altri elementi a cinque stelle: Donnarumma (5), colpevole in occasione dei centri atalantini, Higuain (5), incomprensibilmente impreciso sotto porta, e Niang (4,5), per il quale la pazienza di Mihajlovic è agli sgoccioli.

Flop 11 della 18a giornata.

Modulo 4-3-3.

Donnarumma 5; Skriniar 5, Kolarov 5, Fazio 5, Dalbert 5; Borja Valero 4,5, Perisic 4,5, Perotti 4,5; Icardi 4,5, Niang 4,5, Higuain 5. Panchina: Cordaz 5; Silvestre 5, Rodriguez 5; Praet 5, Kessié 5; Eder 4,5, Belotti 5.