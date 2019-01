Stefano Pioli può sorridere. Luis Muriel ha già il piede caldo e sembra essersi ambientato alla perfezione nella Fiorentina. Il neoacquisto colombiano è stato il grande protagonista della trasferta in terra maltese della formazione viola, conclusasi con il successo nel triangolare amichevole Visit Malta Tournament, il torneo svoltosi questa sera presso il National Stadium di TA'Qali a Malta. Muriel si è messo in mostra nel match contro i padroni di casa dell'Hibernians Fc, segnando 3 gol in poco meno di 40 minuti.

La Fiorentina si è aggiudicata il Visit Malta Tournament, un triangolare amichevole svoltosi questa sera presso il National Stadium di TA'Qali a Malta. La squadra viola ha prima battuto l'Hibernians Fc per 6-0, quindi il Gzira United per 2-0 (entrambi di 45′). Nella prima gara protagonista assoluto l'ultimo arrivato Luis Muriel lanciato titolare da Stefano Pioli. Il colombiano, supportato da Chiesa e Thereau ha realizzato una tripletta in poco meno di 40′. Al netto del livello degli avversari, che partecipano al massimo campionato calcistico maltese, Luis Muriel ha dimostrato di vivere un buon momento di forma. A completare il tabellino dei marcatori ci hanno pensato Benassi (doppietta) e Thereau.

Nella seconda gara, Pioli ha rivoluzionato la Fiorentina concedendo riposo a Luis Muriel. Anche in questo caso la Fiorentina ha avuto vita facile contro il Gzira United, grazie ad un'autorete e ad un sigillo di Veretout. Buone indicazioni dunque per la squadra del capoluogo toscano che domani tornerà a Firenze. Il gruppo potrà così preparare al meglio il prossimo confronto di Coppa Italia in programma domenica a Torino contro la formazione granata.