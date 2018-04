A Firenze il Napoli giocherà conoscendo già il risultato della Juventus, che sabato sera sfiderà l’Inter. Potrebbe essere un momento determinante del campionato. Sarri avrà un dubbio in più quando farà la formazione, perché Mertens non segna da quasi due mesi e potrebbe lasciare il posto a Milik, che da quando è rientrato ha mostrato di essere in ottima condizione. Ma al ‘Franchi’ Mertens ha realizzato il suo primo gol italiano e magari la cabala influirà sulla decisione del tecnico partenopeo.

Il 1° gol di Mertens in Serie A

Nell’ottobre 2013, quando in panchina c’era Benitez e Mertens viveva il dualismo con Insigne, il belga realizzò il suo primo gol italiano. Un gol da grande attaccante, scambio con Higuain, due difensori saltati e tocco chirurgico. Alla Fiorentina realizzò un paio di gol anche nello scorso campionato, il suo migliore da bomber vero (28 gol solo in campionato). Quest’anno i numeri non sono gli stessi. Letale fino al termine di ottobre, poi due mesi di digiuno, dopo la sosta Mertens si è rimesso in marcia, ma il 3 marzo contro la Roma ha realizzato l’ultimo gol in campionato.

Milik o Mertens

Il posto fisso ce l’ha sempre Mertens, ma la concorrenza per l’ex Psv c’è, perché Milik è tornato e lo ha fatto alla grande, due gol pesanti con Chievo e Udinese e due ottime prestazioni contro Milan e Juve. E il polacco scalpita. Sarri dovrà decidere, forse darà ancora fiducia a Mertens, che tra l’altro è ancora in diffida, e si giocherà la carta Milik nella ripresa.

Le parole di Hamsik e Koulibaly

Ha parlato, attraverso la piattaforma ‘Dugout’, della passione dei napoletani per il calcio capitan Hamsik: “Qui si parla di calcio sempre, se vado al cinema, al ristorante, al bar, sento sempre una conversazione di calcio. I napoletani vivono di questo”. Mentre Koulibaly ha detto chiaramente che il Napoli adesso non ha nulla da perdere e da dimostrare. Lo scudetto resta l’obiettivo, raggiungerlo sarebbe fantastico: