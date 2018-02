Difficile digerire una sconfitta, impossibile resistere alla voglia di ribellarsi davanti ad un presunto torto. Ne sanno qualcosa i tifosi della Fiorentina che, dopo la decisione dell'arbitro Guida di "cancellare" il rigore per i viola nel match con la Juventus, hanno riempito i social di proteste e critiche al Var. Ad unirsi al coro del popolo toscano, si è unito anche Marcos Alonso: 27enne ex difensore della viola, oggi al Chelsea insieme ad Antonio Conte.

Dopo il verdetto dell'arbitro, che prima ha assegnato il penalty per un tocco di mani di Chiellini e poi ha fischiato il presunto fuorigioco di Benassi suggerito dal Video Assistant Referee, il terzino spagnolo, ha infatti protestato attraverso il suo profilo social con una "Stories" pubblicata su Instagram: "Vergognatevi con questo Var".

La rabbia di Pioli.

Destinata a durare ancora per qualche giorno, la polemica rischia dunque di rovinare il sonno a molti tifosi gigliati. Assolutamente contrario alla decisione del Var e dell'arbitro Guida, anche il tecnico Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina, nel post gara, ha espresso tutta la sua perplessità: "Ci hanno messo una vita a decidere se è rigore o meno e poi hanno pure sbagliato – ha spiegato il mister, ai microfoni di Mediaset Premium – Il fallo di mano c'era e lo hanno confermato, però hanno visto un fuorigioco che non c'è. Alex Sandro tocca il pallone e serve Benassi, oltretutto fa due tocchi e quindi non è involontario".

"Il regolamento parla chiaro: è rigore e non fuorigioco. L'episodio poteva girare la partita a nostro vantaggio e invece l'ha girata per loro. E poi perché Guida non è andato a rivedere la situazione lui stesso? Gliel'ho detto, ma non è servito a niente. Ha fatto passare quasi 4 minuti senza fare niente".