Il nuovo anno della Fiorentina è cominciato nel nome di Giovanni Simeone. La scommessa della dirigenza viola, che in estate ha deciso di puntare sul "Cholito", sta cominciando a dare i suoi frutti. Il pareggio "last minute" strappato contro l'Inter, è infatti arrivato grazie all'ottavo centro in campionato dell'argentino: ormai diventato giocatore fondamentale per gli schemi di Stefano Pioli.

Intervistato da Sky nel post partita, l'ex attaccante del Genoa ha raccontato tutta la sua gioia: "Sono contento del mio primo gol all'Inter, è un premio allo sforzo che faccio stando in Italia, lontano da amici e famiglia – ha spiegato Simeone – Immagino che mio padre sarà contento per questo gol. Se ho scommesso con Pioli sulla somma dei gol che farò in campionato? Vero, se vinco vi dico cosa abbiamo messo in palio".

Il sogno della chiamata in nazionale.

Oltre a Federico Chiesa, altro talento giovane e figlio di un grande ex calciatore, nel futuro della squadra viola c'è dunque anche la faccia sbarbata del 22enne nato a Buenos Aires. Dopo l'esperienza nel nostro paese del padre Diego, ora anche Simeone jr. sta sfruttando al meglio l'opportunità di crescere in un campionato difficile come il nostro.

Un campionato che, come ha dimostrato la sfida con l'Inter, è sempre molto equilibrato: "Stasera abbiamo cercato sempre di arrivare a fare gol, di vincere – ha concluso l'attaccante argentino – Dobbiamo continuare così, crescere ogni partita. Non perdere è importante per sommare punti e il pareggio è bello perché raggiunto all'ultimo minuto. Volevamo vincere e alla fine abbiamo ottenuto quanto meritato. Una mia convocazione in nazionale? Sognare è bello, ma devo ancora migliorare molto".