La Fiorentina non potrà contare su Cyril Thereau nella tutt'altro che semplice sfida in casa della Sampdoria, in programma domenica 21 dicembre alle ore 15. L'esperto attaccante francese che, nella scorsa estate sembrava ad un passo proprio dal trasferimento in blucerchiato, sarà costretto al forfait per un infortunio all'arco costale. Un'assenza ufficializzata dal club del capoluogo toscano attraverso una nota divulgata sui propri canali.

Infortunio per Thereau, salta Sampdoria-Fiorentina.

Nella classica conferenza pre-partita, ci aveva pensato già mister Pioli ad annunciare l'assenza del classe 1983 ex Chievo per una frattura alla costola. L'ufficialità è arrivata grazie ad una nota della società toscana: "La Fiorentina informa che il calciatore Cyril Thereau, a seguito di un trauma contusivo verificatosi durante l’allenamento, ha riportato la frattura del quinto arco costale di sinistra".

Quando tornerà in campo Thereau.

Difficile dire se Thereau riuscirà a recuperare per il prossimo impegno di campionato, in casa contro il Verona in programma nel prossimo turno, il 28 gennaio. A tal proposito la nota della Fiorentina lascia aperti spiragli importanti: "Il calciatore prosegue nel suo lavoro differenziato e il reintegro in gruppo verrà valutato nel corso dei prossimi giorni".

I numeri di Thereau, il gol manca dalla 9a giornata di Serie A.

Cyril Thereau dovrà dunque rimandare ancora una volta l’appuntamento con il gol. Il centravanti aveva iniziato benissimo la stagione con la Fiorentina con 6 gol nelle prime 9 giornate di campionato (dopo la rete al Frosinone in Coppa Italia). Poi però qualcosa è andato storto, perché l’ex Chievo non è più riuscito a trovare la via della rete, complice anche un infortunio che gli ha fatto saltare 3 gare.

Il sostituto del francese in Sampdoria-Fiorentina.

Nella Fiorentina che affronterà in trasferta la Sampdoria, Pioli dovrà sostituire Thereau. Il principale indiziato a ricoprire il ruolo dell'ex clivense è Eysseric che con Benassi e Chiesa dovrebbe supportare l'unica punta Simeone. A tal proposito l'allenatore viola ha confermato: "Eysseric difensivamente mi offre più garanzie di Thereau. Bisogna difendere tutti assieme, e Valentin in questo senso ha le qualità per farlo".