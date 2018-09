Una delle novità di Mancini è rappresentata da Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina che era stato convocato finora solo per degli stage, uno di Ventura e un altro di Di Biagio. Da Coverciano il difensore, che ha il piede delicato e spera di esordire contro la Polonia o il Portogallo, ha parlato della fascia di capitano dedicata a Davide Astori che ha indossato in campionato capitan Pezzella, che adesso rischia una multa salata. Ma le multe non spaventano i calciatori della Fiorentina.

Una delle grandi novità di questa stagione riguarda la fascia da capitano, che in questa stagione è imposta a tutti i club dalla Lega di Serie A e che dev’essere uguale per tutti. In queste prime tre giornate però ci sono stati tre capitani che non hanno rispettato il regolamento: De Rossi, che ha dichiarato il suo amore alla Roma, il Papu Gomez, che negli ultimi si è sbizzarrito indossando tante fasce diverse, e German Pezzella, che ha voluto ricordare Davide Astori, lo sfortunato calciatore della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. Il Giudice sportivo fin qui ha lasciato correre, ma nei giorni scorsi ha annunciato la fine della tolleranza. In pratica dal prossimo turno chi non indosserà la fascia voluta della Lega verrà sanzionato.

Sulla fascia di Pezzella ci sono le iniziali di Astori e il numero 13. Un bel modo per ricordare il compagno di squadra. Biraghi dal ritiro della nazionale azzurra ha detto che l’argentino non cambierà fascia e che lui e i suoi compagni sono disposti a pagare le multe che il giudice sportivo comminerà a Pezzella: “La fascia dedicata a Davide Astori non si tocca. Se il giudice sportivo ci multerà, noi pagheremo le multe”. Poi Biraghi ha parlato anche dell’interesse del Milan e della trattativa mai aperta: