La scomparsa di Davide Astori sarà al centro della partita del Franchi di domenica prossima quando la Fiorentina ospiterà il Benevento. Proprio la società sannita, in occasione della sfida contro i viola, indosserà una maglia che omaggerà il capitano di Cagliari e Fiorentina per ricordarne la figura del'uomo e del calciatore.

L'iniziativa del Benevento al Franchi.

#CiaoDavide13 sulle magliette.

Un semplice #CiaoDavide13 sulla manica ma dal grandissimo significato. Una maglia speciale per omaggiare la memoria di Davide Astori che verrà indossata dal Benevento domenica in occasione del match contro la Fiorentina al "Franchi" di Firenze. Sulla manica sinistra ci saranno i loghi delle due squadre a confronto, Fiorentina e Benevento, e la scritta #ciaoDavide13.

L'ultimo saluto al Franchi.

Per la società e i tifosi campani, la tragedia di sabato notte non è passata inosservata perché in passato anche il Benevento fu colpito da un tremendo lutto. La scomparsa di Davide Astori ha infatti fatto rivivere ai tifosi sanniti la storia di Carmelo Imbriani. Il capitano giallorosso, amatissimo dai propri tifosi, diventato poi anche allenatore della sua squadra, che fu portato via giovanissimo dalla malattia dopo un lungo calvario.

Il dramma di Carmelo Imbriani.

Il tumore, il coma, il decesso.

L'ex di Napoli e Genoa aveva 37 anni, era malato di tumore da un anno. Una malattia scoperta mentre era in ritiro col Benevento, che allenava da un anno dopo esserne stato giocatore e capitano. Il 10 febbraio del 2013, per il suo compleanno, la serie A aveva tifato per lui con magliette dedicate ma alla fine il cancro ha avuto la meglio. Imbriani era in ritiro con il Benevento, la squadra che stava allenando già dalla passata stagione, quando una banale influenza si era trasformata in dramma dopo gli accertamenti del caso in agosto.

Il calcio si strinse attorno al giocatore.

Anche in quella occasione, il calcio si era stretto attorno al giocatore che lottava tra la vita e la morte. Moltissime squadre dalla A alla Lega Pro avevano deciso di indossare una t-shirt con la scritta "Imbriani non mollare" prima dell'ingresso in campo. Il tecnico Mazzarri – oggi al Torino – ne aveva mostrata dopo un gol del Napoli, la squadra cui Carmelo aveva legato il suo periodo più importante di una carriera