Le lacrime per la tragica scomparsa di Davide Astori continuano a bagnare il volto di familiari, amici, colleghi e tifosi. La notizia della sua morte, tanto dolorosa quanto inaspettata, ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche a Reconquista, città argentina situata nella Provincia di Santa Fe e famosa per aver dato i natali a Gabriel Omar Batistuta: uno degli idoli della tifoseria della Fiorentina. Con una lettera trasmessa all'Ansa, l'ex attaccante viola ha voluto partecipare al dolore di tutto il popolo viola per la straziante vicenda che ha colpito la squadra e la città.

Sono dall'altra parte del mondo, ma vorrei essere a Firenze per dare l'ultimo saluto a Davide, insieme alla mia gente. Quando a Reconquista è arrivata la terribile notizia del decesso del nostro capitano, ho avuto la stessa vostra reazione: sono rimasto scioccato, senza parole. Per la morte con c'è mai risposta, ma stavolta è stata pazzesca. Un calciatore che muore dormendo è qualcosa di incredibile, inspiegabile, inaccettabile. Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo.

Sempre molto vicino alle vicende della sua ex squadra, l'ex attaccante argentino ha poi concluso la sua lettera con un commovente paragone con Giancarlo Antognoni.