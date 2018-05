Fiocco azzurro a casa Gareth Bale per la nascita di Axel Charles. A dare la notizia è lo stesso numero 11 del Real Madrid che è già padre di Alba Viola e Nava Valentina ma non vedeva l'ora di fare da guida ad un maschietto. Questo è il messaggio attraverso cui la punta merengue ha postato sui suoi profili social: "Siamo lieti di dare il benvenuto in famiglia al nostro bimbo arrivato questa mattina" e si conclude con un tenerissimo cuoricino azzurro. La foto postata poco più di 3 ore fa ha già accumulato quasi 700.000 "Like" oltre alle migliaia di commenti congratulandosi con la coppia per il nuovo arrivato in famiglia. Non è la prima volta che il calciatore del Real Madrid utilizza i social e un mese aveva caricato una foto per annunciare l'arrivo del bambino con un'immagine di un pigiama, guanti e un peluche.

Il ritorno della BBC al Nou Camp

Dal 2-2 finale del Nou Camp tra Barcellona e Real Madrid è Zidane a poter trarre un buon numero di conclusioni positive: nonostante non sia riuscito a portare a casa i tre punti, sprecando 45 minuti superiorità numerica i blancos possono sorridere per il ritorno di un un tridente che sembrava già estinto: la BBC. I tre hanno avuto un ruolo decisivo nello supersfida, tutti e tre hanno influenzato le marcature. Cristiano, probabilmente il migliore dei tre, anche se è rimasto in campo solo per 45 minuti, ha segnato la rete dell'1-1 e si è mosso molto: l'unica nota negativa del suo primo tempo è stata la leggera distorsione alla caviglia destra che si è verificata nell'azione del goal, quando Piqué lo ha calpestato nel tentativo di difendere la porta ma le notizie sono buone il portoghese sarà arruolato per la finale di Kiev (26 maggio) contro il Liverpool.

L'altro goal del Real Madrid lo ha segnato Bale, che è stato un ottimo riferimento del Real Madrid dopo il forfait del portoghese nella ripresa. Per quanto riguarda la regolarità nel gioco o l'asta, il gallese è stato il meno coinvolto dei tre ma ha salvato il risultato con la rete che ha inchiodato il risultato sul pareggio nel suo unico tiro a rete.

Infine c'è Benzema che, come al solito, è stato brillante nell'apporto del gioco e ha contribuito poco nella fase finale. Oltre ad essere stato parte nell'azione del pareggio ha avuto una percentuale quasi perfetta nella definizione dei passaggi: 39 passaggi buoni su 40 totali, un'efficacia del 97,5%.