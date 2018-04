Anche i calciatori lo hanno ormai capito: guai a pubblicare qualcosa sui social, prima di aver letto attentamente ciò che si è scritto. Una volta cliccato "invio", il messaggio rimbalza infatti in tutto il mondo e rischia di essere trasformarsi in un pericoloso boomerang. Chi è maggiormente in difficoltà in queste situazioni, sono quei giocatori stranieri che ancora non conoscono bene tutte le sfaccettature del tifo italiano.

Basta chiedere per conferma a Vitor Hugo: il difensore brasiliano della Fiorentina. Dopo la sconfitta con la Lazio, il giocatore di Stefano Pioli ha infatti postato su Instagram una sua foto con l’hashtag #finoallafine. Non sapendo che quel grido di battaglia è praticamente un copyright dei tifosi della Juventus, l'ex centrale del Palmeiras è stato invitato dal popolo viola a rimuovere l'hashtag e ad usarne uno differente.

A post shared by Vitor Hugo (@vh.oficial) on Apr 19, 2018 at 1:25am PDT

Il coro ad Orsato e la gaffe di Bonucci

Da sempre molto accesa, la rivalità tra i tifosi viola e quelli della Juventus ha dunque coinvolto anche l'ignaro difensore brasiliano, dopo che era andata in scena anche allo stesso stadio Franchi. Durante il primo tempo di Fiorentina-Spal, la curva Fiesole si era infatti divertita ad indirizzare all'arbitro Orsato il coro "insensibile", prendendo in giro Buffon e il famoso caso del rigore assegnato al Real Madrid nel quarto di finale di Champions League.

Quella di Vitor Hugo, che ha ringraziato i tifosi per la segnalazione, non è ovviamente l'unica gaffe commessa online da un calciatore. Poche settimane fa, a margine della decisiva sfida europea contro l'Arsenal, il milanista Leonardo Bonucci postò anche lui su Instagram una sua immagine sbagliando però l'hashtag e utilizzando quello della Champions al posto di quello dell'Europa League.