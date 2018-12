Beccato! Serdar Aziz l'ha combinata grossa e ora dovrà cercarsi un'altra squadra. Il difensore turco del Galatasaray ha saltato il match contro il Sivasspor ufficialmente per un fastidioso mal di stomaco. Galeotto però è stato Instagram, con il giocatore immortalato il giorno dopo in vacanza alle Maldive dalla moglie. Una situazione ovviamente sgradita ai giallorossi che hanno provveduto a mettere sul mercato Serdar Aziz.

in foto: Foto https://www.instagram.com/tugceaziz/?utm_source=ig_embed

Serdar Aziz out per mal di stomaco viene beccato alle Maldive

Serdar Aziz difensore turco classe 1990 del Galatasaray e nel giro anche della nazionale, ha saltato l'ultimo match contro il Sivasspor. Il motivo ufficiale? Un forte mal di stomaco come annunciato dal club alla vigilia della gara. La compagna del calciatore però in una delle sue stories su Instagram ha pubblicato incautamente una foto taggando il calciatore il giorno dopo il match. E non manca anche la geocalizzazione che mostra un rilassato Aziz vicino al mare delle Maldive presso l'Hotel St. Regis

Il Galatasaray punisce Serdar Aziz, mettendolo sul mercato

Inevitabile pioggia di polemiche con gli utenti che si sono scatenati considerando una mancanza di rispetto il tutto. Mentre la compagna del difensore, che ha cancellato l'immagine, si trova ancora in vacanza alle Maldive, il calciatore è rientrato subito in Turchia per parlare con il Galatasaray e fornire le sue spiegazioni sull'accaduto. Secondo quanto riportato però dalla stampa turca il tutto è stato inutile visto che il Galatasaray ha già deciso di prendere provvedimenti drastici nei confronti del giocatore che sarà messo sul mercato e ceduto subito nella finestra di trattative invernale. D'altronde il suo rendimento in questo avvio di stagione è stato anche condizionato da infortuni (reali) e squalifiche. .