La finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan regala l'ultimo brivido di una stagione molto intensa del calcio italiano, come non si vedeva da tempo. In campionato il duello tra i bianconeri e il Napoli ha tenuto viva la lotta scudetto fino a poche giornate dalla chiusura del torneo. La Champions ha rinvigorito, attraverso le imprese della Roma, quell'orgoglio nazionale che l'eliminazione dell'Italia dai playoff per il Mondiale di Russia 2018 aveva mortificato nella notte di San Siro. Ciak, si gira… riflettori e telecamere puntati sul big match dello stadio Olimpico perché quando ‘vecchia signora' e ‘diavolo' s'incrociano nelle gare che valgono un trofeo le emozioni forti non mancano mai a giudicare dalla frequenza raccontata dalle statistiche.

L'almanacco racconta che sono ben 7 le finali disputate a cominciare dalla Coppa Italia della stagione 1941/1942 fino ad arrivare alla Supercoppa italiana giocata a Doha che incoronò il Milan di Montella. Escludendo i big match ancora caratterizzati dalla formula ‘andata e ritorno' (1941/1942 e 1990/1991, in entrambe prevalsero i bianconeri) nelle 5 finali secche per 4 volte è stato necessario battere i rigori per assegnare il trofeo, un'altra invece s'è decisa ai supplementari (gol di Morata). Quali sono? Eccole, tutte molto combattute, nel dettaglio delle competizioni.