Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro con delle parole forse un po’ imprudenti ha scatenato una grande polemica sui social. L’ex prefetto di Roma rispondendo a una domanda di Gigi Marzullo, nello storico programma di Rai 1 ‘Sottovoce’, ha detto che sarebbe molto contento se il Napoli vincesse lo scudetto. Molti tifosi della Juventus si sono arrabbiati e, sul web, hanno chiesto le dimissioni di Pecoraro.

Pecoraro confessa il suo tifo per il Napoli.

Giuseppe Pecoraro, nato in provincia di Napoli, dall’agosto del 2016 ha preso il posto di Stefano Palazzi ed è diventato il Procuratore Federale. Spesso è stato attaccato sui social dai tifosi della Juventus. Lo è stato per la questione legata al caos biglietti e poi per i rapporti tra gli ultras e il presidente Agnelli. In tv ha svelato ufficialmente la sua passione sportiva: “Per quale squadra faccio il tifo? Domenica la mia squadra del cuore è il Napoli, gli altri giorni tutte le squadre sono uguali”.

Le polemiche sul web.

Alla domanda di Marzullo: “Secondo lei il Napoli vincerà lo scudetto quest’anno?”. Pecoraro ha risposto: “Ce lo auguriamo, noi napoletani ce l’auguriamo, come penso pure lei che è avellinese, ma lo deve meritare”. Sono bastate queste poche frasi a scatenare un putiferio perché il Napoli lotta per il titolo con la Juventus, i tifosi juventini se la sono presa e hanno chiesto a gran voce le dimissioni del Procuratore Federale della FIGC.

Le polemiche per l’archiviazione di Lotito.

Non è un periodo semplice per il Procuratore che è stato criticato anche per aver richiesto l’archiviazione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito alla vicenda degli adesivi di Anna Frank attaccati da alcuni tifosi biancocelesti nella Curva Sud dello Stadio Olimpico. La società di Lotito non ha ricevuto la squalifica del campo, come chiesto nel processo, ma ha subito ‘solo’ una pesantissima multa.