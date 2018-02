In attesa delle prossime amichevoli che l'Italia giocherà con Argentina e Inghilterra, già programmate per il prossimo mese di marzo, la Figc sta continuando a lavorare per la scelta del nuovo commissario tecnico che prenderà il posto che fu di Ventura e che attualmente è di proprietà di Di Biagio. A parlare di questa importante decisione, è stato Alessandro Costacurta a margine della lezione d'apertura del 22esimo MasterSport che si è svolto a Parma.

Il subcommissario della Figc, incalzato dai cronisti, ha infatti spiegato come si sta muovendo la Federazione: "Il prossimo ct? Un'idea ce l'ho già e racchiude sei-sette elementi – ha dichiarato l'ex difensore del Milan e della Nazionale – Mancini non è l'unico ma in questo momento non posso parlare se non di quelli che non sono sotto contratto".

Di Biagio e Balotelli.

Per conoscere il nome del tecnico che dovrà ricostruire sulle macerie azzurre, bisognerà dunque attendere ancora un po' di tempo. Intanto sarà Gigi Di Biagio a prendersi oneri e onori della panchina della Nazionale italiana: "La sua è stata una scelta automatica, la migliore che potessimo fare adesso – ha concluso Costacurta – E' un ottimo allenatore, la sua carica mi ha entusiasmato e conosce benissimo quelli che potranno essere i prossimi giocatori della Nazionale".

Quella del ct dell'Under 21 italiana, sarà una vera e propria rivoluzione. Molti senatori lasceranno il posto ad altrettanti giovani, mentre altri giocatori verranno clamorosamente rimessi in gioco dopo il precedente taglio di Ventura. Tra questi, anche l'uomo più discusso e chiacchierato da tutti i tifosi azzurri: Mario Balotelli. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", l'attaccante del Nizza (che sta fornendo ottime prestazioni e segnando con continuità) sarebbe infatti entrato nel mirino di Di Biagio: ora convinto a dargli un'altra chance azzurra.