Anche nel mondo virtuale, la Juventus sembra non avere rivale alcuno. Il club bianconero, stando alle statistiche e ai dati ufficiali forniti direttamente da EA Sports relativi alle partite di Champions si evince come la Juventus sia sempre al top con 5 milioni di successi complessivi. Ovviamente trascinata dal suo leader carismatico, CR7 che nelle statistiche personali dei giocatori, batte Neymar.

In attesa di capire se anche la realtà sarà di questo valore in campo internazionale, la Juventus e il suo pubblico si godono le vittorie nel mondo dei giochi sulle piattaforme di simulazione. Secondo gli ultimi dati della EA Sports sarebbe proprio la società bianconera a far vincere più partite nelle sfide a FIFA19 e che permette con più frequenza di arrivare al successo in Champions.

Tutti i dati forniti dalla EA Sports

I dati sono impressionanti: sulle console di tutto il mondo sono state disputate oltre 55 milioni di gare di Champions League e sono state calcolate le percentuali di vittorie raggiunte con una stessa squadra. Il dato finale è chiaro: la Juventus con Ronaldo in campo è la società di maggior successo, quella che garantisce più di altre di arrivare fino in fondo la possibilità di alzare al cielo la coppa più importante.

La classifica della Champions in FIFA19

La Juve all'interno del gioco di simulazione Fifa19 è stata condotta al successo in Champions League circa 5 milioni di volte davanti al Paris Saint Germain con circa 4 milioni di vittorie, seguito dall’eterno Real (circa 2), il City (2) e il Bayern (1).

Cristiano Ronaldo re del gol virtuale

Singolarmente è ancora un bianconero a prendere le redini del comando: Cristiano Ronaldo. L’EA Sports ha comunicato che proprio il portoghese è il giocatore che nelle gare di Champions giocate su FIFA19 ha segnato più gol: 5,4 milioni, un’enormità. A seguire, nell’ordine, ecco Neymar (3,1 milioni di reti virtuali), Cavani (2,5), Mbappé (2,5).