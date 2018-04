La Fifa ha deciso che il Mondiale per Club cambierà pelle, anche se non subito. Il massimo organismo mondiale del calcio sta studiando un format per sostituire la Confederations Cup con un Mondiale per Club con 24 squadre da tenersi ogni quattro anni, dal giugno del 2021. La proposta è stata già inviata alle federazioni continentali da Infantino. Pare che questa idea sia figlia anche dei bassi introiti generati da entrambe le competizioni, che hanno visto anche un enorme divario tra le squadre partecipanti.

Il nuovo Mondiale per Club

Se passasse il nuovo format la competizione interferirebbe meno con il resto del calendario. Chi vince la Champions deve giocare il Mondiale per Club a metà dicembre e le difficoltà non sono poche. In questo modo almeno un problema sarebbe risolto. Ma si pensa molto al lato economico. Perché un torneo così sarebbe molto attrattivo sia per gli sponsor che per i tifosi. La Fifa dunque potrebbe decidere di abolire la Confederations Cup e sostituirla con il Mondiale per Club allargato. La prima edizione si potrebbe disputare in Cina nell’estate del 2021, c’è già una data indicativa (10 – 30 giugno).

La formula del nuovo Mondiale per Club

Come sarà il nuovo Mondiale per Club? Le squadre al via saranno 24 e verranno divise in 8 gironi da 3 squadre. In questo modo ogni squadra disputerebbe almeno due incontri. Le prime di ogni girone si qualificano per i quarti di finale e a quel punto inizieranno gli scontri diretti, con quarti, semifinali e finale. Al massimo ogni squadra disputerebbe cinque incontri.

L’Europa avrà 12 squadre, le ultime 4 vincitrici della Champions League, le 4 finaliste e le 4 squadre con il miglior Ranking. 5 le squadre del SudAmerica, 2 invece per Asia, Nordamerica-Oceania e Africa. La ventiquattresima sarà la squadra campione del Paese ospitante. La manifestazione durerebbe al massimo tre settimane.