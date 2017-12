Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, spuntano inevitabilmente anche le classifiche più stravaganti e particolari. Il calcio non è ovviamente esente da questa moda e spesso regala spunti interessanti, come quello relativo ai giocatori più veloci al mondo. In testa a questa speciale top ten c'è Antonio Valencia. Il giocatore del Manchester United e della Nazionale ecuadoriana, soprannominato "El Ferrari" per la sua incredibile velocità, riesce a correre ad una velocità superiore ai 35 chilometri orari.

Nonostante la sua carta d'identità non sia più "giovanissima" (nel prossimo agosto compirà 33 anni), l'ex giocatore del Wigan è riuscito a mettersi alla spalle Gareth Bale (secondo in classifica con una velocità di 34.7 km/h) e l'esterno dell'Everton Aaron Lennon che raggiunge invece una punta massima di 33,8 km/h.

La Serie A fuori dalla top ten.

Chi si aspettava di vedere Cristiano Ronaldo e Leo Messi davanti a tutti, sarà dunque rimasto spiazzato. Il portoghese è infatti soltanto quarto (con una velocità di 33.6 km/h), mentre l'argentino è addirittura dietro a Theo Walcott (32.7 chilometri orari). In attesa di capire se davvero Usain Bolt si dedicherà alla sua nuova carriera da calciatore, la classifica vede inoltre Wayne Rooney al settimo posto con 31.2 km/h, Frank Ribery all'ottavo (30.7 km/h), Arjen Robben al nono (30.4 km/h) e l'attaccante dell'Arsenal, Alexis Sanchez, in decima posizione con 30,1 km/h.

Fuori da questa speciale classifica, redatta dalla Fifa e calcolata in base alle statistiche sulla velocità massima raggiunta dai migliori atleti di Serie A, Bundesliga, Premier League e Liga, sono dunque rimasti fuori i giocatori della nostra Serie A: alcuni di loro più tecnici di Antonio Valencia, ma certamente meno veloci della "freccia" di José Mourinho.