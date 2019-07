Sono state ufficializzate le date della Coppa del Mondo per club 2019, che si disputerà in Qatar dall'11 al 21 dicembre. Ad annunciarlo è stata la FIFA pochi minuti fa su decisione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e non ci saranno stravolgimento di formato attuale: parteciperanno sette squadre per una manifestazione che sarà nuovamente composta da otto partite, con il sorteggio che determinerà gli abbinamenti per le partite del secondo turno e le semifinali.

Le squadre partecipanti

Sono già note tre partecipanti: CF Monterrey dal Messico (vincitori della Concacaf Champions League 2019), Hienghène Sport dalla Nuova Caledonia (vincitori della OFC Champions League 2019) e il Liverpool dall'Inghilterra (vincitori della UEFA Champions League 2018-2019). I partecipanti di CAF (Africa), AFC (Asia) e CONMEBOL (Sud America) saranno noti nei prossimi mesi, visto che la competizione africana e quella sudamericana non sono ancora terminate. Il club che rappresenterà il Qatar, paese ospitante, dipenderà dall'esito della AFC Champions League in corso.

Se una squadra del Qatar dovesse vincere la Champions asiatica, allora si qualificherebbe direttamente per il secondo turno della Coppa del Mondo per club FIFA Qatar 2019, con i secondi classificati dell'AFC che giocheranno la partita di apertura contro l'Hienghène Sport. Se i vincitori della AFC Champions League non sarà un club del Qatar, gli attuali detentori del titolo della Qatar Stars League, l'Al Sadd SC, giocherà la partita inaugurale contro Hienghène Sport l'11 dicembre.

Chi succederà al Real Madrid nell'albo d'oro?

Le squadre impegnate romperanno l'egemonia triennale del Real Madrid che dal 2016 ha vinto ininterrottamente i trofeo battendo in faune prima il Kashima Antlers, poi il Gremio e lo scorso anno contro l'Al-Ain. Chi si prenderà il trono del mondo? Lo scopriremo il 21 dicembre.