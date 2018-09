La FIFA ha annunciato le nomination per il premio FIFA Fan Award in cui sono presenti i tifosi peruviani e il comportamento dei supporter giapponesi e senegalesi ai Mondiali del 2018 in Russia in concorrenza con Sebastian Carrera, un fan cileno che ha viaggiato da solo per 1.500 chilometri come unico tifoso del Puerto Montt nello Stadio Francisco Sánchez Rumoroso a Coquimbo.

La storia di questo tifoso passa attraverso un viaggio di due giorni per poter tifare la sua squadra dalla parte opposta del paese e un viaggio in autobus per 1.490 chilometri dalla città di Puerto Montt fino a Coquimbo. È arrivato come unico sostenitore nella tribuna dei tifosi ospiti ma, nonostante questo, non si è perso d'animo e nulla gli ha impedito incoraggiare i suoi giocatori, nella squadra militava anche Sebastian ‘El Loco' Abreu, che è riuscita a strappare una vittoria per 1-2 e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Juan Pablo Abarzua, calciatore del Deportes Puerto Montt, ha voluto dedicare la vittoria al tifoso solitario e su Twitter ha scritto: "Questa vittoria è per te, grazie per la fiducia e averci seguirci fino a qui. Hai lasciato tutto per la tua squadra,". All'epoca anche Arturo Vidal ha voluto omaggiare questo fan che ha fatto 1500 km per la sua squadra ​​affermando che "questo è un tifoso con un grande cuore!".

Per la vittoria del titolo come miglior tifoso del mondo, il cileno dovrà vedersela i gruppo di Giappone, Perù e Senegal che erano presenti alla Coppa del Mondo in Russia ma per la FIFA la cosa più notevole del tifoso de Los Delfines è che ha percorso tremila km fino per seguire la sua squadra e ha tenuto aperta una" tribuna completamente da solo". Dopo la nomination, ci sarà il galà della FIFA il prossimo 24 settembre e in quel momento sapremo chi è il miglior tifoso del mondo.