EA Sports, la casa produttrice del videogioco FIFA 19, ha svelato qual è la squadra dell’anno dell’Ultimate Team. Una formazione ovviamente ricca di campioni, ma dovendone solo scegliere undici sono parecchi i big che sono rimasti esclusi. La Serie A è rappresentata solamente da Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d’Oro nonché testimonial di FIFA 19.

Portieri e difensori della TOTY 19

L’undici della TOTY (il Team Of The Year) è stato scelto con i voti degli atleti, degli youtuber, dei giornalisti e con il supporto della Community di FIFA 19. Questa squadra dal 7 gennaio sarà disponibile nei pacchetti di FUT 19. Come portiere è stato scelto lo spagnolo David De Gea del Manchester United. La difesa per tre quarti è composta da elementi del Real Madrid, campione d’Europa ma solo quinto nella Liga: Sergio Ramos, Marcelo e Varane, campione del mondo con la Francia. Con i tre ‘blancos’ c’è anche l’olandese del Liverpool van Dijk, il difensore più costoso della storia.

Il fenomenale tridente della TOTY 19

Il centrocampo a tre è ricco di qualità con il belga De Bruyne e il Pallone d’Oro Luka Modric, con loro c’è il francese Kante, giocatore di livello mondiale capace di mescolare qualità e quantità. Il tridente è fenomenale. Naturalmente sono presenti l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e il numero 10 del Barcellona Leo Messi. Con i due fenomeni del calcio mondiale c’è il campione del mondo Kylian Mbappé.

I grandi esclusi della TOTY 19

De Gea è stato preferito al brasiliano Alisson e allo slovacco Oblak, tra i difensori fuori gli juventini Chiellini e Bonucci, mentre a metà campo sorprende l’esclusione di Paul Pogba, fuori pure Toni Kroos. Tra i grandi esclusi in attacco ci sono Eden Hazard del Chelsea, Antoine Griezmann, vincitore del Mondiale e di due trofei con l’Atletico, e il brasiliano Neymar.