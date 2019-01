Qual è il primo Team of The Week del 2019? Quali sono i giocatori selezionati per far parte della 16a squadra della settimana del popolare videogioco FIFA 19? E' arrivato il verdetto sulla formazione virtuale composta dai migliori calciatori che meglio si son disimpegnati nell'ultimo turno dei campionati più importanti d'Europa. Diversi i rappresentanti del calcio italiano, sia in Serie A che tra i sostituti e le riserve.

FIFA 19 Ultimate Team, quali sono i giocatori della Serie A nel TOTW 16

Nella formazione titolare scelta per la 16a settimana del Team of The Week del FIFA 19 Ultimate Team ci sono diversi rappresentati della Serie A. Con Liga e Bundesliga ferme ai box, in occasione del boxing day, a fare la voce grossa nell'undici della migliore squadra della settimana ci sono calciatori di Serie A e Premier, Gli "italiani" sono Gianluigi Donnarumma, Milan Skriniar, Sergej Milinkovic-Savic e i due atalantini Papu Gomez e Josip Ilicic protagonisti nel successo contro il Sassuolo. Tra i sostituti ecco il portiere del Chievo Stefano Sorrentino, l'esterno offensivo della Roma Under e il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella che con il suo gol ha spaventato la Juventus. Tra le riserve anche un calciatore della Serie B, ovvero Leonardo Mancuso del Pescara.

FIFA 19, i giocatori del Team of The week della settimana numero 16

Titolari: Gianluigi Donnarumma (AC Milan) – 86, Milan Skriniar (Inter Milan) – 86, Ricardo Pereira (Leicester City) – 84, Lucas Digne (Everton) – 82, Sven Kums (Anderlecht) – 84, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) – 86, Felipe Anderson (West Ham United) – 87, Alejandro Gomez (Atalanta) – 86, Eden Hazard (Chelsea) – 93, Roberto Firmino (Liverpool) – 87, Josip Ilicic (Atalanta) – 86

Sostituti: Stefano Sorrentino (Chievo Verona) – 83, Willy Boly (Wolverhampton Wanderers) – 81, Sol Bamba (Cardiff City) – 81, Cengiz Under (Roma) – 81, Marcus Rashford (Manchester United) – 84, Fabio Quagliarella (Sampdoria) – 83, Scott Sinclair (Celtic) – 81

Riserve: Kyle Walker-Peters (Tottenham Hotspur) – 77, Ryan Jack (Rangers) – 80, Jarrod Bowen (Hull City) – 77, Leonardo Mancuso (Pescara) – 76, George Williams (Forest Green Rovers) – 74