Consueto appuntamento con gli appassionati dei videogiochi con la Squadra della Settimana di Fifa 19. E' uscito dunque il Team of the Week valido per la 12a settimana nella modalità Fifa Ultimate Team. Si tratta della formazione virtuale composta dai 23 calciatori (titolari, sostituti e riserve) che si son disimpegnati meglio nell'ultimo week-end nei più importanti tornei del palcoscenico calcistico internazionale.

Team of The Week della settimana numero 12 di FIFA 19 Ultimate Team, ci sono Chiellini, Bakayoko e Ramirez

Nel Team of The Week numero 12 di FIFA 19 Ultimate Team ci sono anche dei rappresentati della Serie A. Nell'undici titolare infatti compare il cartellino di Giorgio Chiellini protagonista di Fiorentina-Juventus, in cui ha trovato anche un gol, e Tiémoué Bakayoko autore di una gran prova in Milan-Parma. Tra le riserve poi c'è un altro "italiano" si tratta di Gaston Ramirez della Sampdoria.

I titolari del Team of The Week di FIFA 19

Questi dunque i titolari del 12° Team of The Week stagionale per FIFA 19 Ultimate Team: Fährmann (Germania) – Schalke, Chiellini (Italia) – Juventus, Piqué (Spagna)- Barcellona, Carvajal (Spagna) – Real Madrid, Bakayoko (Francia) – Milan, Valeri (Argentina) – Portland Timbers, Gnabry (Germania) – Bayern Monaco , Sulejmani (Slovacchia) – Young Boys, Aubameyang (Gabon) – Arsenal, Iago Aspas (Spagna) – Celta Vigo, Werner (Germania) – Lipsia

Sostituti e riserve

Benitez (Argentina) – Independiente, Vida (Croazia) – Beşiktaş, Ramirez (Argentina) – Sampdoria, Hani (Algeria) – Spartak Mosca, Martin (Francia) – Racing Straßburg, Hernandez (Mexico) – West Ham, Hernandez (Germania) – Colonia, Torunargha (Germania) – Berlino, Skov (Norvegia) – Kopenhagen, Lolley (Ingilterra)- Nottingham Forest, Abraham (Ingilterra)- Aston Villa, Angolo (Spagna) – Gornik Zabrez