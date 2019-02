La doppietta segnata in Juventus-Parma ha permesso a Cristiano Ronaldo, non solo di prendersi la vetta solitaria della classifica marcatori, ma anche di entrare per la prima volta nel Team of the Week di Fifa 19. Il campione portoghese è stato inserito nella formazione virtuale composta dai migliori giocatori del week-end nei principali tornei internazionali. Oltre al bianconero presenti anche il portiere del Milan Donnarumma, il gigante difensivo del Napoli Koulibaly e l'ex Milan Higuain. Tra le riserve gloria anche per Gervinho autore di due gol contro la Juve

Team of the week FIFA 19, prima volta di Cristiano Ronaldo

E' uscita la Team of the week numero 21 del popolare videogioco della EA Sports FIFA 19. Nella formazione virtuale composta dai calciatori che meglio si son disimpegnati nell'ultimo fine settimane c'è spazio per la prima volta in stagione per lo juventino Cristiano Ronaldo, premiato per la doppietta in Juventus-Parma. Al suo fianco anche l'ex compagno Gonzalo Higuain reduce dai primi gol con il Chelsea. A rappresentare l'Italia anche il portiere del Milan Gonzalo Higuain, autore di una gran prova contro la Roma e il centrale del Napoli Koulibaly. Tra le riserve Gervinho, che ha fermato la Juventus rispondendo alla doppietta di CR7.

FIFA 19, Team of the week numero 21, Donnarumma, Koulibaly, CR7 e Higuain

GK: Gianluigi Donnarumma (AC Milan) – 87, CB: Willie Orban (RB Leipzig) – 84, CB: Kalidou Koulibaly (Napoli) – 90, LB: Ben Chilwell (Leicester City) – 84, CM: Cesc Fabregas (Monaco) – 86, CM: Julian Brandt (Bayer Leverkusen) – 84, RM: Edin Visca (Istanbul Basaksehir) – 84, CAM: Shinji Kagawa (Besiktas) – 85, ST: Sergio Aguero (Manchester City) – 90, ST: Gonzalo Higuain (Chelsea) – 89, ST: Cristiano Ronaldo (Juventus) – 95

Tra i sostituti c'è Gervinho

Sostituti:GK: Martin Campana (Independiente) – 82, RB: Ruben Pena (SD Eibar) – 81, CAM: Kostas Fortounis (Olympiakos) – 81, LW: Gervinho (Parma) – 81, ST: Josh King (Bournemouth) – 84, ST: Alfred Finnbogasson (Augsburg) – 84, ST: Luuk De Jong (PSV Eindhoven) – 82. Riserve: LM: Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) – 79, CAM: Bobby Reid (Cardiff City) – 80, ST: Ricky van Wolfswinkel (Basel) – 80, ST: Oli McBurnie (Swansea City) – 78, ST: Moussa Dembele (Lyon) – 81