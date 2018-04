Il calciatore più veloce al mondo in FIFA 18 è, a sorpresa, Mohamed Salah. L’egiziano, che sta disputando una stagione strepitosa e sta facendo sognare il Liverpool, grazie a un mese di marzo eccezionale ha aumentato ulteriormente la sua velocità nel popolare videogioco ed è arrivato a quota 99, a un passo dal massimo. Salah si è messo alle spalle anche Cristiano Ronaldo, Aubameyang e Messi.

Le grandi abilità di Salah in FIFA 18

L’abilità di Salah si riflette in FIFA 18, il famoso videogioco di EA Sports un cult per milioni di appassionati di videogiochi, e anche per tanti calciatori. Salah in questi ultimi mesi è passato da una valutazione generale di 83 a un valore di 93. L’ex giallorosso, tra le carte speciali, ha raggiunto una velocità spettacolare di 99. In realtà non è l’unico ad essere arrivato fino a quel traguardo, perché lo hanno emulato anche il belga Batshuayi, Sterling del Manchester City e Smith. Ma questi tre attaccanti sono riusciti a salire a quota 99 grazie al loro inserimento nelle Squad Battles. Ma questi altri velocissimi calciatori si possono solamente sfidare. Mentre Salah può essere utilizzato da chiunque riesca ad ottenerlo nelle varie modalità del FIFA Ultimate Team.

Miglior giocatore della Premier League 2018

Una stagione stratosferica quella di Mohamed Salah, che ha raggiunto quota 99 a Fifa grazie a un mese di marzo favoloso, quattro gol realizzati al Watford e sei in quattro partite di Premier League. Del campionato inglese è il capocannoniere, ha raggiunto i 30 gol (ed è solo l’ottavo nella storia a riuscirsi), ed è stato nominato il miglior giocatore della Premier League 2017-2018. Salah è in testa anche nella classifica della Scarpa d’Oro e, mentre si prepara al Mondiale di Russia, sogna il colpo grosso in Champions League. Il Liverpool sfiderà la Roma, per Salah un meraviglioso ritorno al passato.