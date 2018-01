Diventare ricchissimi nella modalità carriera di FIFA 18 è diventato un gioco da ragazzi. Un bug aiuta tutti gli utenti a diventare ricchissimi nel gioco, come lo sono nella realtà Abramovich o gli sceicchi di PSG e Manchester City. Un glitch di sistema, che esiste da tanto tempo in realtà, permette a tutti coloro che giocano di avere un budget impressionante. Il trucco è diventato noto sui social e si è diffuso a macchia d’olio.

I valori a 99.

Non è per niente complicato diventare ricchi perché basta ‘pompare’ un ristretto numero di calciatori della squadra che si utilizzerà nella modalità carriera, passando dall’editor ‘modifica calciatore’. L’obiettivo è quello di portare tutti gli attributi a 99, meno quelli di aggressività. Quando tutti i valori saranno saliti a 99, bisognerà salvare e buona parte del gioco è fatto. Perché basterà andare su carriera, cliccare su nuova partita e scegliere la squadra che è stata modificata. Per rendere effettive le modifiche fatte in precedenza bisognerà scegliere di utilizzare le rose ‘personalizzate attuali’ dalle impostazioni iniziali.

Ricche cessioni.

La squadra modificata dovrà avere un gruppetto di calciatori over 86 che di fatto faranno svoltare ogni carriera. Perché cedendo i giocatori modificati sarà possibile ottenere guadagni ultra-milionari. E a quel punto i guadagni potranno crescere sempre più e cedendo tutti questi calciatore si potrà avere un budget incredibile. Questo bug era conosciuto da anni, essendo l’editor dei calciatori manipolabile da diversi anni all’interno del gioco pubblicato dalla EA Sports. Così però il realismo della modalità carriera viene di fatto messo al tappeto.

Ultimate Team e Market.

L’uscita del Team of the Year di FIFA 18 porterà il mercato dell’Ultimate Team al Market Crash. Ciò significa che con i TOTY molti giocatori cominceranno a spacchettare tutte le carte, causando un abbassamento dei valori economici delle carte stesse, dalle più comuni a quelle più introvabili. Fondamentale per ogni utente sarà mantenere un po’ di crediti, perché questi potranno essere utili quando aprirà il Market Crash.