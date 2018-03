Una festa del papà molto speciale per Bastian Schweinsteiger, 33enne centrocampista tedesco. E' nato il piccolo Luka, il figlioletto che la consorte, Ana Ivanovic, ha dato alla luce nella notte. L'ex campionessa di tennis serba, oggi 30enne e mamma per la prima volta, ha condiviso la gioia sui social network assieme al marito calciatore. "Benvenuto al mondo piccolino. Le parole non possono descrivere la gioia e la felicità che sentiamo nei nostri cuori", è il messaggio scritto su Instagram dalla donna che ha partorito a Chicago, laddove si è trasferita in compagni del marito nella scorsa estate.

Per assistere al parto ed accogliere tra le propria braccia il primogenito, l’ex capitano della Germania campione del Mondo ha chiesto (e ottenuto) un permesso dalla sua squadra, i Chicago Fire, per la trasferta a Minnesota. La tennista balcanica – vincitrice del Roland Garros nell'edizione del 2008 – e l’ex mediano del Bayern Monaco si sono uniti in matrimonio nel 2016 e scelsero come location la suggestiva Venezia per celebrare le nozze. Pochi mesi dopo aver pronunciato il fatidico sì la Ivanovic ha annunciato il ritiro dal tennis giocato per dedicarsi interamente al proprio rapporto e alla propria famiglia. Lex campionessa ha fatto i bagagli e ha seguito oltreoceano il marito che, dopo aver detto addio al calcio continentale, ha scelto di proseguire scampoli di carriera nella Major League americana.

Oltre alla notizia sulla paternità, Schweinsteiger è stato protagonista anche per un simpatico siparietto con il campione di tennis, Federer. La leggenda svizzera non è mai stata a Chicago e ha scritto un tweet nel quale ha chiesto ai suoi followers: "Vosa devo fare mentre sono in città?". L'ex centrocampista del Manchester United ha risposto immediatamente e colto la palla al balzo. "Dovresti visitare Chicago Riverwalk – ha ammesso -. E se hai tempo da perdere per darmi qualche consiglio sulla paternità è ben gradito".