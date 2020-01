Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile cessione di Fernando Llorente, l'Inter e il Parma avevano messo nel mirino il basco. Ma il Napoli, secondo quanto detto da Sky Sport, ha deciso di togliere l'esperto centravanti dal mercato, a causa anche dei perduranti problemi fisici di Mertens. Llorente è un giocatore fondamentale, ha anche tanta esperienza e Gattuso non vuole privarsene. La trattativa tra Napoli e Inter per Politano continua, i nerazzurri ora proveranno a stringere per Giroud.

Llorente resta al Napoli, Inter su Giroud

Mertens ha mostrato di essere sulla via del recupero, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per recuperare. Gattuso non può rimanere solo con Milik e per questo Llorente non si muove. L'Inter che aveva pensato all'acquisto dello spagnolo ora cercherà di chiudere la trattativa per Giroud, in uscita dal Chelsea e che da tempo è un obiettivo di mercato dei nerazzurri.

Matteo Politano è a un passo dal Napoli

Non essendoci uno scambio alla pari tra Llorente e Politano non cambiano i piani delle due società per l'esterno offensivo. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport' il calciatore ha dato l'ok al trasferimento. Politano vuole il Napoli, dopo aver anche capito che la possibilità di tornare alla Roma non c'è più. Il club di De Laurentiis vuole acquistare il calciatore con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto tra diciotto mesi fissato a 25 milioni di euro, bonus inclusi. Il calciatore si è convinto dopo aver saputo che il club partenopeo gli avrebbe offerto un contratto più alto rispetto a quello dell'Inter. Politano guadagna 1,6 milioni netti, ma firmando per gli azzurri ne guadagnerà 2 di milioni netti a stagione fino al 2024. L'esterno romano che è da tempo nel giro della nazionale sarà l'alternativa a Callejon, Gattuso si troverà con una risorsa in più in zona d'attacco.