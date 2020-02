Per la seconda settimana consecutiva, molti tifosi italiani vivranno una domenica inedita e senza calcio. Dopo alcune partite della 25esima giornata rinviate nello scorso weekend, la paura del Coronavirus ha infatti consigliato alla politica e al mondo del calcio di chiudere del tutto cinque stadi, e di non far giocare le gare in questione senza pubblico. Una decisione, arrivata a ridosso delle stesse partite (nel caso di Udinese-Fiorentina, con le due squadre praticamente già pronte a scendere in campo), che ha spinto i tifosi a sfogare la loro rabbia sui social network.

La nuova presa di posizione della Lega, è stata infatti criticata aspramente soprattutto dai tifosi interisti: convinti che lo spostamento del ‘Derby d'Italia' sia un vantaggio per la squadra di Sarri, apparsa nelle ultime uscite una copia sbiadita di quella dei tempi migliori. Dopo #JuveInter, tra le tendenze di Twitter si è dunque fatto largo un altro hashtag che testimonia molto bene il livello di fastidio al quale sono arrivati moltissimi sostenitori nerazzurri: #FermiamoStaPagliacciata.

I tweet sarcastici e polemici dei tifosi

L'irritazione del popolo interista, che si è lamentato del folle mese di maggio a cui andrà incontro la squadra di Conte (9 gare in 24 giorni, con Inter-Napoli, Juventus-Inter e Atalanta-Inter le ultime tre di Serie A), ha trovato il supporto anche di tutti gli altri anti juventini d'Italia: anche loro convinti che questa decisione di rinviare le partite abbia falsato il campionato e aiutato la società bianconera.

"Abbiamo assistito all'ennesima furbata: anziché disputare Juventus-Inter a porte chiuse, che era praticamente certa ma senza pubblico, si rinvia per essere sicuri che gli spettatori ci siano", ha scritto una tifosa nerazzurra. "Vergogna! Il campionato finisce qua. Dategli lo scudetto ora così finisce sta pagliacciata", le ha fatto eco un altro utente di Twitter.