Ottime notizie arrivano da Manchester. Sir Alex Ferguson è fuori dal coma. L’ex allenatore del Manchester United sabato scorso era stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale, l’operazione era andata bene, ma c’era grande preoccupazione perché nei due giorni seguenti non era stato emesso alcun bollettino medico. Ma dall’ospedale hanno fatto sapere che Ferguson sta meglio. L’allenatore si è seduto e ha parlato oltre che con i medici con i familiari, soprattutto con la moglie Cathy (sposata nel 1967), e con degli amici.

Dunque segnali più che incoraggianti. Dal Royal Hospital di Salford, una cittadina non lontana da Manchester (la cui piccola squadra di calcio è stata comprata da quattro ‘Fergie Boys, Giggs, Scholes e i fratelli Neville), i medici hanno riferito di essere molto soddisfatti per il decorso post-operatorio e c’è anche un cauto ottimismo per un totale recupero dell’allenatore scozzese che naturalmente dovrà attraversare una fase di recupero molto lunga prima di riprendere completamente la sua vita, che anche dopo l’addio al calcio è rimasta sempre legata a doppio filo con il Manchester United. Ferguson è sempre stato presente a Old Trafford in questi cinque anni ed ha seguito la ‘sua’ squadra.

Sir Alex è una leggenda assoluta, non solo del calcio britannico: ventisette anni sulla panchina del Manchester United, quasi quaranta i trofei vinti, ben tredici le vittorie in Premier League. Il settantaseienne allenatore è un’icona e per questo ha ricevuto in questi giorni numerosissimi messaggi d’affetto da parte di tutte le squadre inglesi e soprattutto da parte di tantissimi calciatori, non solo quelli che hanno avuto modo di lavorare con lui. Commovente il post di Cristiano Ronaldo, che, negli anni di Manchester, ha avuto nella figura di Ferguson letteralmente un secondo padre.