In Brasile lo hanno ribattezzato il ‘Ranking zero', la speciale classifica dei calciatori più cattivi e quindi biasimevoli per il loro comportamento in campo. Non è solo questione di gioco duro e di interventi al limite del regolamento, spesso sanzionati con ammonizioni oppure nei casi più gravi con il cartellino rosso, ma di condotta sul rettangolo verde. Per dirla con un esempio scolastico, si tratta di un gruppo di calciatori (una decina) che a scuola prenderebbero abbastanza note disciplinari da essere bocciati a fine anno. Era i bocciati del calcio verde-oro c'è anche una vecchia conoscenza della Serie A, di quelli che hanno fatto parlare di sé più peri ‘colpi di testa' che per prodezze o utilità tattica.

Chi è? In Italia ha indossato le maglie della Juventus, della Fiorentina e dell'Inter. Serve un altro indizio? All'estero ha vestito anche la casacca del Galatasaray prima di tornare in patria al Palmeiras. Facile, facile…è Felipe Melo, un calciatore dal carattere forte (diciamo così), di quelli che vorresti avere sempre accanto quando c'è bisogno di ‘menar le danze' in difesa oppure resistere alle spallate in mischia. Spesso irruento nell'interpretazione del suo ruolo di mediano ‘di rottura', il centrocampista per il secondo anno consecutivo è stato votato come giocatore più violento del Brasilerao (il campionato carioca).

La classifica dei ‘più violenti', Melo stacca tutti. Felipe Melo, infatti, è anche il giocatore del Palmeiras che ha ricevuto più cartellini. A determinare la speciale graduatoria è stato un sondaggio proposto dal giornale online UOL Esporte nel quale hanno votato tutti i giocatori del torneo brasiliano. Le percentuali raccolte non hanno lasciato dubbi: Felipe Melo ha ricevuto il 51,8% delle preferenze. E' lui il più cattivo in assoluto anche rispetto a un altro ‘bel caratterino' come Fagner del Corinthians che s'è piazzato secondo con l’11,3% dei voti mentre a chiudere il podio c'è Edilson (5,6%) del Gremio.