Quando si tratta di calciomercato il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e fino a quando non ci sono le firme sui contratti è sempre rischioso dare per "fatto" un affare. L'operazione in questione però sembrava davvero conclusa: Nabil Fekir per diverse ore è stato il promesso sposo del Liverpool, per un'operazione per cui mancava solo l'ufficialità. E invece ecco il colpo di scena, annunciato dallo stesso club transalpino, con la conclusione della trattativa e l'annuncio della permanenza di Fekir a Lione nella prossima stagione.

Dietrofront di calciomercato, niente Liverpool per Fekir

Dopo aver chiuso l'affare Fabinho per 50 milioni di euro, il Liverpool sembrava aver chiuso anche per Fekir. Un'operazione super quella dei Reds, pronti ad investire 60-70 milioni per il centrocampista offensivo del Lione pronto a mettersi in mostra anche ai Mondiali con la maglia della Francia. Un affare praticamente fatto, con tanto di conferme da parte di addetti ai lavori come quella prestigiosa del presidente della Federcalcio francese.

Il comunicato del Lione sulla fine della trattativa con il Liverpool per Fekir

E invece in tardissima serata è arrivato il colpo di scena. Ad annunciare la conclusione perentoria dalla trattativa con il Liverpool per Fekir ci ha pensato proprio il Lione attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Queste le parole dei rossoblu: "L'Olympique Lione informa che le trattative tra il Liverpool e Nabil Fekir per il trasferimento del nostro capitano non sono riuscite e che il Lione ha deciso di porre fine a questa trattativa stasera alle ore 20. Anche se il club di Liverpool è stato la priorità per un possibile trasferimento di Nabil e nonostante le altre proposte coerenti con l'interesse di Nabil, del Lione e di club ambiziosi, il Lione è molto contento di poter contare sulla presenza del suo capitano anche nella stagione 2018/2019, in cui la squadra parteciperà anche alla Champions League prendendovi parte dalle qualificazioni".

Perché la trattativa tra Lione e Liverpool per Fekir è fallita

Difficile al momento capire cosa sia andato storto tra Lione e Liverpool nella trattativa per Fekir. L'offerta di 60 milioni sembrava essere quella giusta, per assecondare le richieste dei francesi. Ha influito la possibile volontà del ragazzo di restare in Francia ancora un'altra stagione? Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, anche perché al momento Fekir pensa esclusivamente ai Mondiali. E chissà che l'asse di mercato Francia-Inghilterra non torni ad aprirsi magari proprio a torneo iridato finito.