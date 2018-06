Nabil Fekir è un nuovo giocatore del Liverpool. A poco – o meglio a nulla – è servito da parte del Lione di negare la trattativa. Il giocatore, infatti, ha superato di già le visite mediche, che sono andate a buon fine, e da oggi è alle direttive di Jurgen Klopp. La conferma è arrivata direttamente dalla Federcalcio francese che ha sottolineato l'avvenuto passaggio proprio in queste ore.

Operazione da 70 milioni. Il Lione aveva smentito tutto proprio pochi giorni fa ma a conti fatti è risultato essere semplicemente un goffo tentativo di depistaggio che voleva tener buona una tifoseria che ha mal gradito il trasferimento di uno dei pezzi più interessanti del club francese. Che incasserà dall'operazione, circa 70 milioni di euro, una cifra importantissima per un talento ancora in fase di lancio.

Nuovo Liverpool. Il giovane attaccante si aggiungerà a Mané, Firmino e Salah. Un attacco da brividi per il Liverpool 2018/2019 che proverà anche l'assalto alla Premier League. Fekir è mancino che ricopre il ruolo di trequartista o centrocampista offensivo e che ama giocare da esterno. Di origini algerine è naturalizzato francese e ha totalizzato 44 presenze e 24 gol nella stagione 2017-2018, nazionale compresa.

La conferma della Federcalcio. Noel Le Graet in persona, ovvero il presidente della Federcalcio francese (FFF) ha confermato il trasferimento in Premier League: Credo sia fatta – ha detto Le Graet a un evento pubblico – Ho trascorso un quarto d'ora con lui questa mattina, è concentrato sulla nazionale francese. Ha superato le visite mediche a Clairefontaine. Non è una novità, l'abbiamo fatto anche per altri calciatori".

Stellina Mondiale. Per chi non avesse visto Fekir in azione si potrà consolare con il prossimo Mondiale in Russia perché Deschamps lo ha regolarmente convocato. Non partirà titolare ma potrebbe essere inserito spesso e volentieri a gara in corso. Le Graet è rimasto soddisfatto che la trattativa con il Liverpool si sia chiusa subito: "Meglio così, non turberà il giocatore durante il torneo".