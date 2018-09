C'era una volta la favola di Federico Macheda. Questo ragazzo romano a Manchester se lo ricordano bene, perché è proprio con la maglia dello United che è esploso ma dopo il declino è stato lento e inesorabile fino alla nuova avventura dell'ex pupillo di Sir Alex Ferguson che ora riparte dalla Grecia e più precisamente dal Panathinaikos con un contratto triennale. Macheda si era presentato al mondo con un colpo letale, da qui il soprannome datogli dai supporter dei Red Devils "It’s another late KiKO", contro contro l'Aston Villa. Nella partita successiva contro il Sunderland Macheda scende in campo al 75′ e dopo neanche un minuto, trovandosi sulla traiettoria di un tiro di Michael Carrick, realizza il goal del definitivo 1-2 per il Manchester. Contribuì in maniera importante alla vittoria del titolo ma già dall'anno successivo non trova molto spazio e inizia il giro di prestiti tra Sampdoria, QPR, Stoccarda, Doncaster, Birmingham, Cardiff, Nottingham Forrest e Novara. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón ma quella che era una promessa è rimasta tale.

Il club greco ha annunciato l'acquisto di Macheda utilizzando una foto del giocatore con la maglia della Nazionale Italiana, indossata ben 7 anni fa con l'Under 21 per l'ultima volta, e la scelta non è certo passata inosservata sui social network dove subito si sono scatenati alcuni tifosi che hanno fatto notare come in questi ultimi anni il giocatore non è mai stato davvero incisivo con le numerose maglie indossate. Dopo dieci goal in una stagione e mezzo dal suo rientro in Italia con la maglia del Novara nel dicembre 2016 adesso Macheda sarà un nuovo attaccante del Panathinaikos, nobile decaduta del calcio greco.