I brutti ricordi dell'infortunio fanno parte del passato. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, Andrea Favilli lo ha imparato suo malgrado: a fine novembre scorso la rottura del legamento crociato lo strappò all'Ascoli proprio quando quel ragazzo di 21 anni, alto 191 cm, aveva preso confidenza con la B e il ruolo di punta centrale che in area di rigore ci mette grinta, stazza e fiuto del gol. Cinque reti in 12 gare di campionato, 3 centri in 2 match di Coppa Italia: era cominciata così la sua avventura con la maglia dei bianconeri marchigiani, salvo arrendersi alla cattiva sorte entrata in tackle sulla sua carriera.

in foto: La foto di Favilli pubblicata dal sito ufficiale della Juventus

La Juventus lo aveva messo nel mirino e gli ha ribadito la fiducia acquisendone il cartellino versando 7.5 milioni di euro (più bonus) e siglando un contratto fino al 2023: la notizia più bella dopo tanta amarezza, scandita dalla foto che Favilli ha scattato sulla soglia del centro medico della ‘vecchia signora' poco prima di sostenere le visite mediche. Sorriso e pollici diretti verso l'alto, così s'è lasciato immortalare l'attaccante che con ogni probabilità nel prossimo campionato giocherà in Serie A.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli a fronte di un corrispettivo di € 7,5 milioni pagabili in due esercizi – si legge nel comunicato della società bianconera -. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 1,25 milioni al maturare di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023

"Questa è la squadra che mi ha dato una grandissima opportunità qualche anno fa. Tornare a casa è sempre bello. Lo scorso anno – ha ammesso Favilli – è stato un po' sfortunato. Però ho lavorato duro e adesso sto bene". Difficile che resti a Torino, possibile che la Juventus lo spedisca in prestito a farsi le ossa. Dove? Il Pescara lo vorrebbe in B ma quasi sicuramente l'attaccante passerà al Chievo Verona, favorito rispetto a Bologna e Spal.