Juventus fermata dalla Spal, l'Udinese cade ancora. Questi gli esiti degli anticipi della 29a giornata di serie A. Squadre subito aggressive al Mazza di Ferrara, pimpanti e pronte a ripartire rapide. La Juventus con le frecce Douglas Costa e Alex Sandro prova a cambiare fronte di gioco di continuo e a far girare rapidamente la palla. Proprio l'ex giocatore del porto sfiora la rete in apertura di match, nel finale quindi una punizione di Dybala finisce alta sopra la traversa. Dall'altra parte, al di là di un cross velenoso di Paloschi non si registrano particolari pericoli per Buffon. Alla ripresa, la Spal ripropone il fortino eretto nei primi 45′, con l'assedio bianconero che con il passare del tempo si fa sempre più asfissiante. All'80' l'occasione più clamorosa sulla testa di Mandzukic finisce di poco a lato. E fino allo scadere non ci saranno reti per la felicità del pubblico di casa.

Periodo nerissimo, invece, per l'Udinese che infila la quinta sconfitta consecutiva, dopo quelle con Torino (2-0), Roma (2-0), Sampdoria (2-1) e Juventus (2-0). Friulani ancora in posizione di sicurezza, ma lontani parenti della squadra brillante capace di inanellare cinque successi di fila sul finire del girone di andata. Gara decisa dagli episodi. Primo tempo povero di emozioni, almeno fino agli istanti conclusivi quando prima il goffo autogol di Adnan, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi il gran gol di Fofana, rianimano il Friuli. Alla ripresa l'Udinese prova a fare la partita, mentre il Sassuolo agisce di rimessa; proprio su uno dei numerosi capovolgimenti di fronte, Politano pesca alla perfezione l'inserimento di Sensi che non perdona Bizzarri.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Spal-Juventus

Bonus e malus

AMMONITI: Kurtic, Schiattarella, F. Costa, Grassi, Everton Luiz, Douglas Costa, Pjanic

Udinese-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Fofana, Sensi

AUTOGOL: Adnan (-2)

GOL SUBITI: Bizzarri (-2), Consigli (-1)

ASSIST: Politano

AMMONITI: Barak, Adjapong, Mazzitelli