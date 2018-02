L'Inter soffre ma batte il Benevento, si ferma a tre la striscia di successi del Genoa superato dal Bologna (2-0). Questi i risultati degli anticipi della 26a giornata di serie A. A San Siro i nerazzurri – con Icardi in panchina – sono costretti a difendersi al cospetto di un Benevento che gioca bene e impegna a più riprese Handanovic soprattutto con Coda, Brignola e Sandro. La prima frazione, tuttavia, si chiude sul punteggio di 0-0. Alla ripresa il copione non cambia, sono sempre i campani a creare i maggiori grattacapi, ma al 66′ è l'Inter a passare in vantaggio con Skriniar sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Passano due minuti ed è Ranocchia a chiudere i conti nell'ambito di un'azione ancora partita da calcio piazzato.

Nell'altro anticipo delle 18, il Bologna conquista la seconda vittoria di fila al Dall'Ara, dopo il 2-1 al Sassuolo di una settimana fa, la terza di questo girone di ritorno in cui non ha mai pareggiato (4 ko nelle altre gare). Nel primo tempo è la prudenza ad avere il sopravvento, con le squadre che raggiungono l'intervallo sul punteggio di 0-0, a portieri inoperosi. Alla ripresa i felsinei trovano il vantaggio con Destro, abile a risolvere una mischia furibonda in area. Prima della conclusione del match il raddoppio di Falletti, servito alla perfezione ancora da Destro dopo una ripartenza propiziata da un recupero a metà campo dell'uruguayano.

Inter-Benevento.

Bonus e malus.

GOL: Skriniar, Ranocchia

GOL SUBITI: Puggioni (-2)

ASSIST: Vecino, Cancelo

AMMONITI: Candreva, Ranocchia, Del Pinto

ESPULSI: Viola

Bologna-Genoa.

Bonus e malus.

GOL: Destro, Falletti

GOL SUBITI: Perin (-2)

ASSIST: Destro

AMMONITI: Di Francesco, Destro