Anticipi della 25a giornata di serie A ricchi di gol e capovolgimenti di fronte. Si comincia dal Friuli, dove un'Udinese spuntata ha ceduto il passo a una Roma apparsa in grande spolvero. Dopo un primo tempo senza gol, è stato ancora una volta Under a rompere gli equilibri (quattro gol nelle ultime tre gare) su assist di De Rossi; gol bissato a tempo scaduto da Perotti, imbeccato da Nainggolan. In precedenza Bizzarri era stato abile a sventare un paio di occasioni pericolose per Dzeko e compagni, mentre Alisson sullo 0-0 aveva detto no a Perica, lanciato in area.

In Chievo-Cagliari gli ultimi 15 minuti hanno decisamente riscattato i precedenti 74. A rompere gli equilibri i padroni di casa con Giaccherini, al primo centro della sua nuova avventura veronese; quindi due minuti dopo il pronto raddoppio di Inglese. All'82', però, Pavoletti accorcia le distanze e inaugura un finale di forcing nel quale i gialloblù riescono ugualmente a conservare il vantaggio. Nell'ultimo posticipo il Genoa schianta l’Inter con lo sfortunato autogol di Ranocchia e la rete dell’ex Pandev.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Udinese-Roma.

Bonus e malus.

GOL: Under, Perotti

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: De Rossi, Nainggolan

AMMONITI: Larsen, Perica, Jankto, Dzeko

Chievo-Cagliari.

Bonus e malus.

GOL: Giaccherini, Inglese, Pavoletti

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Cragno (-2)

ASSIST: Lykogiannis

AMMONITI: Pucciarelli, Sorrentino, Pavoletti, Andreolli

Genoa-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Pandev

AUTOGOL: Ranocchia (-2)

GOL SUBITI: Handanovic (-2)

AMMONITI: Ranocchia