Sampdoria e Torino si neutralizzano, a San Siro l’Inter si fa fermare dal Crotone. Questi gli esiti dei due anticipi della 23a giornata di serie A. Primo tempo pirotecnico a Marassi. La Sampdoria trova subito il vantaggio con Torreira su punizione: l'uruguayano centra un pertugio nella folta barriera torinese e beffa Sirigu che la vede sbucare all'ultimo. I granata non demordono e provano a reagire con l'effervescenza di Niang e Iago Falque: proprio l'ex Milan intorno al 20′ sfugge alla guardia di Ferrari e impegna Viviano dal fondo. Lo spagnolo, invece, al 25′ raccoglie un'apertura di Burdisso e serve l'accorrente Acquah che, complice una deviazione, insacca l'1-1. Alla ripresa le due squadre proseguono con lo stesso livello di animosità, ma il risultato non si sblocca ulteriormente neanche dopo l’espulsione di Acquah a un quarto d’ora dalla fine.

Nel match di San Siro, l’Inter va al piccolo trotto ma sblocca il match con Crotone alla metà del primo tempo con Eder, direttamente da calcio d’angolo battuto da Brozovic. I calabresi provano a costruire gioco ma per tutta la prima frazione non riescono mai a impensierire Handanovic. Alla ripresa la musica cambia. La squadra di Zenga entra in campo più convinta e dopo un quarto d’ora trova il pari con Barberis in mischia. Dal canto loro i nerazzurri provano a reagire mettendo in mostra un bel Rafinha ma il risultato resta invariato sino al triplice fischio. Prima di procedere oltre qui i consigli per il weekend di fantacalcio.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Sampdoria-Torino.

Bonus e malus.

GOL: Torreira, Acquah

GOL SUBITI: Viviano (-1), Sirigu (-1)

ASSIST: Iago Falque

AMMONITI: Ramirez, Barreto, Viviano, Niang, Baselli

ESPULSI: Acquah

Inter-Crotone.

Bonus e malus.

GOL: Eder, Barberis

GOL SUBITI: Handanovic (-1), Cordaz (-1)

ASSIST: Brozovic

AMMONITI: Eder, Mandragora, Benali, Ricci