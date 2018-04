La Fiorentina vince e si porta in zona Europa, la Sampdoria si riscatta, vittoria salvezza per il Genoa. Questi gli esiti della prima parte dei recuperi della 27a giornata rinviata per la tragica morte di Astori. La Fiorentina, tornata a Udine a un mese dall'accaduto, si affida alla leadership tecnica di Veretout costruttore del gioco viola e nuovo rigorista di Pioli. Sua la conclusione dagli undici metri, provocata da un fallo di Giuseppe Pezzella su Chiesa, che consente ai toscani di portarsi in vantaggio già nel primo tempo. Alla ripresa, nonostante i tentativi di scuotersi dei friulani, sono ancora i viola a chiudere definitivamente il match con Simeone, su suggerimento di Chiesa.

Partita frizzante all'Atleti Azzurri di Bergamo, l'Atalanta costruisce due nitide occasioni con Castagne e Petagna, ma prima la mira errata poi la traversa impediscono ai nerazzurri di portarsi in vantaggio. Presupposto che, al 43′, centrano invece i doriani con Caprari, bravo ad approfittare di una topica della difesa avversaria. Prima del duplice fischio, da segnalare anche una gran parata di Berisha su punizione di Ramirez. Alla ripresa, i bergamaschi tornano in campo più volitivi, trovano il pari con Toloi, sfiorano il 2-1 con Cristante, ma poi è il pallonetto magistrale di Zapata a interrompere la serie negativa di Giampaolo.

Stesso risultato anche per i cugini genoani, anche in questo caso maturato in extremis. Contro il Cagliari, il predominio del primo tempo non produce effetti per i liguri, ma alla ripresa è Lapadula a sbloccarsi su azione. I sardi pareggiano con Barella dal dischetto, ma nel finale è Medeiros a regalare tre punti a Ballardini che profumano di salvezza anticipata.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Atalanta-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Toloi, Caprari, Zapata

GOL SUBITI: Berisha (-2), Viviano (-1)

ASSIST: Barrow

AMMONITI: Petagna, Gomez, Praet

Genoa-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Lapadula, Medeiros, Barella

GOL SUBITI: Perin (-1), Cragno (-2)

ASSIST: Hiljemark

AMMONITI: Pereira, Sau, Ceppitelli, Andreolli

Udinese-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Veretout, Simeone

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: Chiesa

AMMONITI: Hallfredsson, De Paul, Pezzella Ger., Hugo, Saponara

Napoli-Roma

Bonus e malus

GOL: Insigne, Mertens, Under, Dzeko (2), Perotti

GOL SUBITI: Reina (-4), Alisson (-2)

ASSIST: Mario Rui, Nainggolan, Florenzi

AMMONITI: Mertens, Fazio, Dzeko

Lazio-Juventus

Bonus e malus

GOL: Dybala

GOL SUBITI: Strakosha (-1)

AMMONITI: Luiz Felipe, Lulic, Luis Alberto, Lichtsteiner, Alex Sandro

Spal-Bologna

Bonus e malus

GOL: Grassi

GOL SUBITI: Mirante (-1)

AMMONITI: Felipe, Lazzari, Antenucci, Donsah, Pulgar, Dzemaili

ESPULSI: Mattiello, Gonzalez