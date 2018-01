La Juventus non molla e si riporta a ridosso del Napoli capolista. La vittoria nel posticipo della 21a giornata, con il Genoa, permette ai bianconeri di tornare a -1 dai partenopei proseguendo in un inseguimento destinato a protrarsi fino alle ultime battute stagionali. Allegri, privo di Dybala infortunato, si affida al nuovo sistema 4-3-3 con Mandzukic e Douglas Costa (preferito a Bernardeschi) ai fianchi di Higuain. E proprio i due esterni d'attacco confezionano al quarto d'ora il vantaggio juventino: combinazione sui due lati del campo e taglio centrale di Costa servito alla perfezione dal croato.

In precedenza era stato Pjanic a impensierire Perin da calcio piazzato, mentre l'1-0 ha avuto l'effetto di spingere i bianconeri a controllare il match senza affondare ulteriormente fino al 45′. Alla ripresa, la Juve torna in campo decisa a chiudere i conti: ci provano Alex Sandro e Pjanic nel giro di un quarto d'ora, ma con poco successo. A seguire è la volta di Lichtsteiner sul quale fa buona guardia Perin. Nel finale il Genoa prova a farsi vedere dalle parti di Szczesny, che non corre però particolari rischi.

