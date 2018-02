Il Napoli supera il Cagliari e si porta a +4 in classifica, in attesa del recupero di Juventus-Atalanta. Questo l'esito dell'ultimo posticipo della 26a giornata di serie A. Gara estremamente gradevole alla Sardegna Arena, giocata su ritmi molto elevati. Dopo un paio di tentativi dei partenopei, è dei sardi l'occasione migliore con Pavoletti che alza di poco un pallonetto che rischia di sorprendere Reina in uscita. Al 29′, però, è la squadra di Sarri a portarsi in vantaggio: palla recuperata da Allan, cross dalla destra del brasiliano e tiro a giro di Callejon.

Dallo stesso versante il raddoppio prima del duplice fischio del primo tempo, protagonisti Hysaj e Mertens: l'albanese disegna un cross tagliato, il belga ci mette la punta e batte Cragno in uscita. Alla ripresa il copione non cambia e tocca a Insigne costruire per la conclusione dal limite di Hamsik che porta al 3-0. Ancora l'attaccante napoletano protagonista del 4-0 direttamente dagli undici metri: rigore concesso per fallo di mani in area di Castan. Nel finale Sarri concede un po' di riposo a Mertens e Jorginho, ma prima del triplice fischio è Mario Rui su punizione a ritoccare ulteriormente il finale in 5-0.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Cagliari-Napoli.

Bonus e malus.

GOL: Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne, Mario Rui

GOL SUBITI: Cragno (-5)

ASSIST: Allan, Hysaj, Insigne

AMMONITI: Barella, Castan, Koulibaly

Crotone-Spal.

Bonus e malus.

GOL: Budimir (2),Antenucci, Simic, Paloschi

GOL SUBITI: Cordaz (-3), Meret (-2)

ASSIST: Faraoni, Lazzari, Schiattarella

AMMONITI: Sampirisi, Vicari, Cionek, Paloschi, Schiattarella

Fiorentina-Chievo.

Bonus e malus.

GOL: Biraghi

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Astori

AMMONITI: Simeone, Meggiorini

Sampdoria-Udinese.

Bonus e malus.

GOL: Silvestre, Zapata, Adnan

GOL SUBITI: Viviano (-1), Bizzarri (-2)

AMMONITI: Murru, Caprari, Larsen, Jankto

Sassuolo-Lazio.

Bonus e malus.

GOL: Milinkovic-Savic (2), Immobile

GOL SUBITI: Consigli (-3)

ASSIST: Felipe Anderson (2)

AMMONITI: Missiroli, Rogerio, Lucas Leiva, Wallace, Lukaku

ESPULSI: Berardi, Marusic

Verona-Torino.

Bonus e malus.

GOL: Valoti (2), Niang

GOL SUBITI: Sirigu (-2), Nicolas (-1)

ASSIST: Vukovic, Iago Falque

AMMONITI: Petkovic, Ferrari, Romulo, Burdisso

Rinviata per neve Juventus-Atalanta.

Cosa accade al fantacalcio.

La neve caduta sullo Stadium di Torino ha reso impossibile il normale svolgimento della gara, senza possibilità di un recupero entro le 48 ore. Il calendario affollato dei bianconeri – impegnati nel ritorno di Coppa Italia sempre contro gli atalantini – fa sì che il 14 marzo sia la prima data utile. Di conseguenza al fantacalcio è inevitabile procedere con il ‘6' politico per tutti i giocatori di movimento (5 per i portieri), ad eccezione di quelli squalificati.

Roma-Milan.

Bonus e malus.

GOL: Cutrone, Calabria

GOL SUBITI: Alisson (-2)

ASSIST: Suso, Kalinic

Inter-Benevento.

Bonus e malus.

GOL: Skriniar, Ranocchia

GOL SUBITI: Puggioni (-2)

ASSIST: Vecino, Cancelo

AMMONITI: Candreva, Ranocchia, Del Pinto

ESPULSI: Viola

Bologna-Genoa.

Bonus e malus.

GOL: Destro, Falletti

GOL SUBITI: Perin (-2)

ASSIST: Destro

AMMONITI: Di Francesco, Destro