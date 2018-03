S'infiamma la sfida dei bomber in testa alla classifica dei marcatori nella 30a giornata di serie A. Il laziale Immobile tiene botta, con le due reti al Benevento che gli valgono la conferma al primo posto con 26, ma il più in palla appare sempre Icardi che, con la doppietta al Verona sale a 24, 6 dei quali nelle ultime due gare. A proposito di nerazzurri, ancora più determinante si è rivelato Perisic, autore di due assist per i centri dell'argentino e del gol del momentaneo 2-0.

Tornando a parlare di prime punte, si sono fatti sentire anche Dzeko (14) per l'1-1 contro il Bologna (e tra i top del match) e Simeone (8), a segno dopo quasi 3 mesi per la sua Fiorentina. New entry il laziale Caceido, in gol per la prima volta in serie A dopo i centri in Europa League. Menzioni di merito, tra gli altri marcatori, per il +5 di Luis Alberto (gol e due assist), per Iago Falque, autore dell'1-0 e dell'assist per il 2-0 al Cagliari, il difensore De Vrij, alla quinta rete in stagione e il viola Chiesa, decisivo in combinata con Saponara.

Giornata negativa, invece, per il portiere del Benevento Puggioni, espulso dopo appena 9 minuti per tocco di mano fuori area; cartellino rosso anche per lo spallino Vicari, protagonista del controverso fallo che ha portato al secondo rigore per il Genoa che Lapadula ha realizzato, dopo l'errore di poco prima con la respinta del bravo Meret; doppia ammonizione per Capuano che, all'inizio del secondo tempo, ha lasciato in 10 il Crotone a Firenze e rosso in extremis per il portiere veronese Nicolas in pieno recupero.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Bologna-Roma

Bonus e malus

GOL: Pulgar, Dzeko

GOL SUBITI: Santurro (-1), Alisson (-1)

ASSIST: Di Francesco, Perotti

AMMONITI: Santurro, Pulgar, Palacio, De Rossi

Atalanta-Udinese

Bonus e malus

GOL: Petagna, Masiello

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: Gomez

AMMONITI: Petagna, Nuytinck, De Paul

Cagliari-Torino

Bonus e malus

GOL: Iago Falque, Ljajic, Ansaldi, Obi

GOL SUBITI: Cragno (-4)

ASSIST: Iago Falque, Belotti

AMMONITI: Ansaldi

Fiorentina-Crotone

Bonus e malus

GOL: Simeone, Chiesa

GOL SUBITI: Cordaz (-2)

ASSIST: Saponara

AMMONITI: Cristoforo, Pezzella, Veretout, Olivera, Ricci, Mandragora, Stoian

ESPULSI: Capuano

Genoa-Spal

Bonus e malus

GOL: Lapadula, Lazzari

GOL SUBITI: Perin (-1), Meret (-1)

RIGORI PARATI: Meret (+3)

RIGORI SBAGLIATI: Lapadula (-3)

AMMONITI: Rigoni, Biraschi, Lazovic, Taarabt, Lazzari, Costa

ESPULSI: Vicari

Inter-Verona

Bonus e malus

GOL: Icardi (2), Perisic

GOL SUBITI: Nicolas (-3)

ASSIST: Perisic (2), Brozovic

AMMONITI: Gagliardini, Buchel, Fares, Romulo

ESPULSI: Nicolas

Lazio-Benevento

Bonus e malus

GOL: Immobile (2), Caceido, De Vrij, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Guilherme

GOL SUBITI: Strakosha (-2), Brignoli (-6)

ASSIST: Anderson, Luis Alberto (2), Patric, Lombardi

AMMONITI: Letizia, Brignoli, Sandro

ESPULSI: Puggioni

Chievo-Sampdoria

Bonus e malus

Sassuolo-Napoli

Bonus e malus

Juventus-Milan

Bonus e malus