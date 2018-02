La Juventus si diverte col Sassuolo, spinta dalla doppietta di Khedira (che distribuisce anche un assist), dalla tripletta di Higuain e dalle giocate di Alex Sandro (+4) e Pjanic (gol e assist anche per lui), il Milan riabbraccia Suso che non segnava da novembre, la Roma pesca il primo gol del 18enne Under. Questi alcuni degli highlight della domenica dei fantallenatori, in occasione della 23a giornata di serie A. Un turno caratterizzato anche dalle reti inattese di Cigarini e Pulgar.

A proposito di Bologna-Fiorentina, la curiosità è rappresentata dai due gol direttamente da calcio d'angolo con Veretout che ha aperto le danze subito imitato proprio da Pulgar. In negativo, invece, risalta il -7 di Consigli, a cui si aggiungono le espulsioni di Pellegrini e Calabria, entrambi sicuri destinatari di insufficienze gravi, sfortunato autogol per Donnarumma.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Verona-Roma.

Bonus e malus.

GOL: Under

GOL SUBITI: Nicolas (-1)

AMMONITI: Caracciolo, Fares, Buchel, Nainggolan

ESPULSI: Pellegrini

Atalanta-Chievo.

Bonus e malus.

GOL: Mancini

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Cristante

AMMONITI: Bani

Bologna-Fiorentina.

Bonus e malus.

GOL: Pulgar, Veretout, Chiesa

GOL SUBITI: Mirante (-2), Sportiello (-1)

AMMONITI: Mbaye, Poli, Biraghi

Cagliari-Spal.

Bonus e malus.

GOL: Cigarini, Sau

GOL SUBITI: Meret (-2)

ASSIST: Castan

AMMONITI: Cigarini, Barella, Joao Pedro, Sau, Mattiello, Vicari

Juventus-Sassuolo.

Bonus e malus.

GOL: Alex Sandro, Khedira (2), Pjanic, Higuain (3)

GOL SUBITI: Consigli (-7)

ASSIST: Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Bernardeschi (2)

AMMONITI: Peluso, Magnanelli

Udinese-Milan.

Bonus e malus.

GOL: Suso

GOL SUBITI: Bizzarri (-1), Donnarumma (-1)

AUTOGOL: Donnarumma (-2)

ASSIST: Kessie

AMMONITI: Larsen, Danilo, Calabria

Benevento-Napoli.

Bonus e malus.

GOL: Mertens, Hamsik

GOL SUBITI: Puggioni (-2)

Sampdoria-Torino.

Bonus e malus.

GOL: Torreira, Acquah

GOL SUBITI: Viviano (-1), Sirigu (-1)

ASSIST: Iago Falque

AMMONITI: Ramirez, Barreto, Viviano, Niang, Baselli

ESPULSI: Acquah

Inter-Crotone.

Bonus e malus.

GOL: Eder, Barberis

GOL SUBITI: Handanovic (-1), Cordaz (-1)

ASSIST: Brozovic

AMMONITI: Eder, Mandragora, Benali, Ricci